Feature: REPETITIES VAN NIEUWE CABARETMUSICAL VER VAN JE BED GESTART!

Op maandag 12 februari zijn de repetities gestart van de gloednieuwe cabaretmusical Ver van je bed. De hoofdrollen worden gespeeld door Annick Boer, Renée de Gruijl, Bart van Veldhoven en Martijn Kardol, die hiermee zijn musicaldebuut maakt. Deze nieuwe Nederlandse cabaretmusical gaat over een doorsnee Hollands gezin, dat op humoristische wijze een weg probeert te vinden langs de uitdagingen van de huidige tijd. Naast de hoofdcast zal ook musicalactrice Gerrie van der Klei op verrassende wijze haar opwachting maken in de voorstelling. De cabaretmusical is slechts drie maanden te zien in vijftig theaters door het hele land. Op maandag 12 februari werd in Amsterdam traditiegetrouw de taart aangesneden als startmoment voor de repetitieperiode.

In deze musical-in-een-musical komen de millennials Hannah (Renée de Gruijl) en Pieter (Martijn Kardol) thuis bij hun moeder Marjan (Annick Boer). Wanneer de kinderen er daarachter komen dat hun oude vertrouwde gezin uit elkaar is gevallen, en plotseling Jan-Dirk (Bart van Veldhoven) in hun leven verschijnt, worden de verhoudingen in het gezin op scherp gezet. Tel daar de huidige uitdagingen in Nederland bij op en dan krijg je een musical die Ver van je bed lijkt te staan, maar op humorvolle wijze dichter bij wie dan ook staat. Verwacht in Ver van je bed een bom aan nostalgie, een hunkering naar het ouderwetse familiegevoel en een tomeloos verlangen naar een betere wereld.

Daarnaast zal musicalactrice Gerrie van der Klei (1945) voor een verrassing zorgen tijdens de voorstelling. Ze is met haar oeuvre als actrice, zangeres en muzikant bekend van o.a. Foxtrot, My Fair Lady en Anastasia. Momenteel speelt Gerrie in "The Murder on the Orient Express".

Ver van je bed is het debuut van scriptschrijver Maarten Hopman (Even Tot Hier, De Speld), componist Ezra van Nassauw en dramaturg Sanne Thierens. Stichting Oatmilk heeft als doel om nieuwe makers nieuwe musicals te laten ontwikkelen en die in theaters in heel Nederland te laten zien.

Het team ontwikkelde onder meer nieuwe songs voor de musical, waaronder “Zuid-Frankrijk”, “Wat waar is”, “Not in my backyard” en “De Gloeiende Plaat”. De laatstgenoemde song zal de cast opvoeren voor Koning Willem Alexander met strijkorkest Kamerata Zuid op vrijdag 1 maart. ‘Oatmilk is zeldzaam in zijn soort.’, zegt regisseur Sieta Keizer. Ver van je bed laat zien dat er in Nederland getalenteerde jonge musicalcomponisten en -schrijvers zijn. Met een geheel eigen stem over hun generatie.’

Ver van je bed gaat in première in het nieuwe Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch op zaterdag 23 maart 2024. De speellijst is te vinden op www.oatmilk.nl