Feature: REPETITIES VAN MUSICAL 'PRIDE EN PREJUDICE' VAN START GEGAAN!

Vandaag zijn de repetities van start gegaan voor de musical "Pride en Prejudice." Morssinkhof Terra Theaterproducties presenteert voor het eerst het klassieke liefdesverhaal van Jane Austen in de vorm van een musical en kenmerkt zich door een moderne en unieke all female cast. De musical is gebaseerd op het gelijknamige werk van Jane Austen en is wereldwijd bekend door de Universal Pictures-film en de BBC-serie. De voorstelling gaat op 5 januari 2024 in Theater De Meervaart in Amsterdam in première.

De repetities voor "Pride en Prejudice" zijn vandaag van start gegaan, waarbij de cast bestaande uit Anouk Maas, Tessa Sunniva van Tol, Anouk Snel, Kemy Hooimeijer en Iris Verhaak, zich hebben verzameld om dit klassieke verhaal tot leven te brengen. Met veel enthousiasme en toewijding werkt de cast toe naar een betoverende uitvoering voor het Nederlandse publiek.

Michiel Morssinkhof, de producent van "Pride en Prejudice," benadrukt: "Met deze productie willen we een tijdloos verhaal in een geheel nieuw licht plaatsen. Deze musical vormt een eigentijdse en krachtige interpretatie van Jane Austen's geliefde roman, waarbij we bewust hebben gekozen voor een cast bestaande uit getalenteerde vrouwen. Dit geeft het verhaal een frisse en moderne dimensie."

Deze musicalversie van "Pride en Prejudice" wordt gekenmerkt door de vijf getalenteerde actrices die elk een andere kant van Elizabeth's complexe personage belichten. De all female cast benadrukt de kracht en veelzijdigheid van de vrouwelijke acteurs in de theaterwereld en laat zien dat nu de vrouwen aan zet zijn in dit iconische verhaal.

Het verhaal

In het Engeland van de late 18e eeuw volgen we het leven van de vijf Bennet zussen, die door hun moeder worden opgevoed met het enige doel om een geschikte echtgenoot te vinden en daarmee hun toekomst veilig te stellen. De komst van de welgestelde vrijgezel Mr. Bingley in hun buurt zorgt voor opwinding en hoop bij de zussen, en als hij hen uitnodigt voor een groots bal, lijkt hun droom binnen handbereik. Hier ontmoet Elizabeth Bennet, de vastberaden en onafhankelijke hoofdpersoon, de zelfingenomen Mr. Darcy. Ze is onder de indruk van zijn rijkdom en statuur, maar al snel besluit ze dat ze zelf over haar toekomst wil beslissen.

De wereldpremière van "Pride en Prejudice" vindt plaats in Nederland, waarna de productie haar opwachting maakt in de Verenigde Staten. De musical belooft een meeslepende en unieke ervaring te worden voor theaterliefhebbers over de hele wereld.

Voor meer informatie en tickets, zie: Click Here

Foto credits: Royal Promotions