Feature: OPENING POP-UP TENTOONSTELLING MUSICAL UP CLOSE bij Kunstlinie Almere!

Stap in de wereld van musical, bekijk van dichtbij de mooiste kostuums en rekwisieten uit voorstellingen zoals Les Misérables, The Phantom of the Opera, Soldaat van Oranje en nog veel meer. Laat je verwonderen door de details die de voorstellingen groots maakte. Bekijk dit stukje geschiedenis van de musicals die jaar na jaar in Nederland én in het buitenland te bewonderen waren.

De unieke musical collectie

Pia Douwes, Marco de Koning, Rudy Hellewegen en Dana Hoyer hebben de handen in één geslagen en daardoor is er een fantastische collectie van kostuums, rekwisieten, gouden platen en vele andere items uit de musical geschiedenis ontstaan. Eerder was een deel van de collectie al te zien in het Atlas Theater in Emmen en nu komt een deel van de collectie naar Kunstlinie.

Openingstijden

Musical Up Close is van 18 februari t/m 25 maart 2023 tijdens een Grote Zaal voorstelling te zien in de Hoge Foyer en Trapfoyer Kunstlinie. Entree voor de pop-up tentoonstelling is gratis.

Kijk voor meer informatie op: www.kunstlinie.nl/musicalupclose