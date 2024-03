Feature: Na Film Nu Ook Vlaamse Versie Van Musical BLIND DATE!

Get Access To Every Broadway Story



De musical Blind Date van De Theater BV gaat, na het succes in Nederland, in het voorjaar van 2026 in première in België. Eerder werd al bekendgemaakt dat regisseur Johan Nijenhuis de filmrechten van de voorstelling heeft gekocht.

Blind Date was in het najaar van 2022 te zien in de Nederlandse theaters. De voorstelling, met hoofdrollen voor Brigitte Heitzer en Freek Bartels, werd genomineerd voor acht Musical Awards. Drie ervan werden er verzilverd, waaronder die voor Beste Oorspronkelijke Nederlandse Musical en Beste Script en Dialogen.

De Vlaamse versie wordt geproduceerd door Iskariot en krijgt een geheel Vlaamse cast die binnenkort bekendgemaakt wordt. De regie is, net als in Nederland, in handen van Joep Onderdelinden.

“Het succes van Blind Date in Nederland was een droom die uitkwam. Het is enorm bijzonder dat de voorstelling de eerste Nederlandse musical ooit is, die een eigen bioscoopfilm krijgt”, zegt producent Christian Seijkens van De Theater BV. “Dat er nu ook een Vlaamse versie komt, is een totaal nieuw en spannend hoofdstuk in het verhaal van bankier Bob en hondentrimster Jenny.”

Het verhaal

Bob en Jenny zijn bijna wanhopig. Alle dates lopen in het honderd. De personen aan de andere kant van de tafel lijken in niets op de foto’s op hun Instagram account of blijken op Facebook alles aan elkaar te liegen. Beiden zijn op zoek naar iets echts. Maar is dat nog mogelijk? Om in tijden van Facebook en Instagram zonder enig vooroordeel op date te gaan? Daarbij doen mensen zich op social media vaak zoveel beter voor dan ze zijn, dat ze tijdens een date alleen maar ongelofelijk tegenvallen. Bob en Jenny gaan die uitdaging aan! Ze schrijven zich in op blinddate.nl en vanaf dat moment is alles een vraag.

Blind Date gaat in het voorjaar van 2026 in première in Antwerpen. Rokjesnacht, de verfilming van de voorstelling, is vanaf 3 oktober 2024 te zien in de Nederlandse bioscopen.