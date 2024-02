Feature: MUSICAL DE 3 BIGGETJES FEESTELIJK IN PREMIÈRE!

Vandaag is in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam de sprookjesmusical De 3 Biggetjes in première gegaan. Onder het toeziend oog van vele bekende Nederlanders en hun kinderen speelden Marthe, Hanne en Julia met verve hun rol van de biggetjes Knirri, Knarri en Knorri. De musical De 3 Biggetjes is een kleurrijke voorstelling vol humor, spanning en een vleugje romantiek. Naast Marthe, Hanne en Julia spelen ook Marie Verhulst (konijn Pluisje) en Nurlaila Karim (mama Big) mee. De drie wolven Willy, Waldo en Wuppert worden gespeeld door Michiel De Meyer, Gio Kemper en Louis Thyssen.

Het enthousiaste publiek in Rotterdam kon niet genoeg krijgen van de voorstelling en de vele liedjes die erin worden gezongen. Ook Marthe, Hanne en Julia genoten intens van de show. Voor hen was het hun eerste musical. ‘Twee weken geleden speelden we de eerste shows al in België,’ laat Marthe weten. ‘Het was fantastisch om te zien hoe groot het enthousiasme was. Ook Hanne genoot van deze feestelijke middag. ‘We hebben al ervaring met theatershows, maar een musical als De 3 Biggetjes is iets heel anders en is een geweldige nieuwe ervaring. Ik verheug me op de komende maanden waarin we hopelijk heel veel fans gaan zien.’ Julia droomt er al jaren van om in deze musical te spelen. ‘Dit stond echt op mijn wensenlijst en die droom is nu uitgekomen.’

De 3 Biggetjes is een productie van Studio 100. Het Vlaamse bedrijf heeft een rijke traditie van betoverende familiemusicals, met grote successen zoals Sneeuwwitje, Pinokkio, Doornroosje, De Kleine Zeemeermin, Robin Hood en Alice in Wonderland. In deze nieuwe uitvoering van De 3 Biggetjes kunnen zowel de trouwe fans van het eerste uur als de nieuwe generatie musicalliefhebbers vertrouwen op een overvloed aan nostalgische momenten. Naast het betoverende verhaal van De 3 Biggetjes zijn er kleurrijke decors en iconische kostuums op het podium te zien.

De musical De 3 Biggetjes speelt de komende tijd nog in Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Den Haag, Breda, Leeuwarden, Apeldoorn en Heerlen. Inmiddels zijn er al meer dan 160.000 kaarten van De 3 Biggetjes in Vlaanderen en Nederland verkocht.

Meer informatie en kaartverkoop: https://de3biggetjes.live