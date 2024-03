Feature: MICHELLE VAN DE VEN, AMY EGBERS EN MARK ROY LUYKS SCHITTEREN IN MASTERCLASS!

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



In de toneelvoorstelling Masterclass, die vanaf mei te zien is, komt het bijzondere leven van de legendarische operazangeres Maria Callas tot leven. Naast Pia Douwes als Maria Callas spelen Michelle van de Ven, Amy Egbers en Mark Roy Luyks de andere hoofdrollen.



Masterclass is het bekroonde toneelstuk van de Amerikaanse succesauteur Terrence McNally, dat op Broadway al voor veel opschudding zorgde. Vorig jaar is bekend geworden dat Pia Douwes wederom in de huid zal kruipen van Maria Callas. Michelle van de Ven speelt sopraan Sophie de Palma, Amy Egbers vertolkt de rol van sopraan Sharon Graham en Mark Roy Luyks is de tenor Anthony Candolino. De pianist Manny Weinstock wordt gespeeld Kees van Zantwijk.Florus van Rooijen zal als technicus te zien zijn.

Het is voor Pia Douwes de tweede keer dat ze in Masterclass te zien is. In 2011 toerde de veelgeprezen zangeres door Nederland en Vlaanderen met Masterclass en ontving lovende recensies. ‘Het is fantastisch dat ik Maria Callas opnieuw tot leven mag brengen in deze geweldige toneelvoorstelling. En met een geweldige cast.’ Michelle van de Ven speelde oa de hoofdrol van Christine in de Duitse versie van Phanton of the Opera, ontving eerder al een Musical Award voor aanstormend talent, Amy Egbers speelde zowel in verschillende musicals als in opera’s. In 2018 studeerde ze cum laude af aan het conservatorium muziektheater klassiek en was te zien als finalist in het eerste seizoen van het tv programma ARIA.. Mark Roy Luyks werkte in de afgelopen jaren veel in Duitsland, zowel in musicals als opera’s. Afgelopen seizoen was hij te zien in Les Misérables.

In het briljant geschreven toneelstuk Masterclass van Terrence McNally confronteert Maria Callas, gespeeld door Pia Douwes, drie van haar operastudenten genadeloos met hun muzikale tekortkomingen. Callas pepert haar pupillen haar kritiek in met humor en een boosaardig gevoel voor superioriteit. Haar opvattingen over tekst en interpretatie. De noodzaak om persoonlijk te zijn… Getergd en ontmoedigd door het talent van haar leerlingen, vecht Callas met de spoken uit haar verleden.

Dit toneelstuk, dat wordt ondersteund door muziek van Verdi, Puccini en Bellini, won meerdere prijzen, waaronder een Tony en Drama Desk Award Ook in Nederland ontving het stuk lovende recensies en een nominatie voor de Nederlandse Toneel Publieksprijs.

Het creatieve team van Masterclass bestaat uit Frank van Laecke (regie), Allard Blom (vertaling), Arno Bremers(decor/kostuums) en Marc Heinz (lichtontwerp).