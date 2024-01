Feature: MARISKA VAN KOLCK EN WIM VAN DEN DRIESSCHE SPELEN ECHTPAAR VAN PELS IN MUSICAL JE, ANNE!

Mark Vijn Theater Producties is verheugd bekend te maken dat Mariska van Kolck en Wim van den Driessche in de aangrijpende voorstelling Je, Anne gaan spelen. Als het echtpaar Auguste en Hermann van Pels zijn zij vanaf februari te zien in de Nederlandse theaters. De rest van de cast wordt binnenkort bekendgemaakt.

‘Ik vind het een eer dat ik in deze voorstelling mag spelen,’ laat Mariska van Kolck weten. ‘Anne Frank is een meisje dat iedereen kent. Het verhaal is al op vele malen verteld en verfilmd. Maar de voorstelling Je, Anne is een heel bijzondere. De liedjes en de dagboekfragmenten lopen als een rode draad door de voorstelling en blijft volledig trouw aan de feiten zodat het de ware Anne Frank laat zien. Samen met Wim van den Driessche speel ik het echtpaar Auguste en Hermann van Pels, die Anne in haar dagboeken Van Daan noemt. Het wordt een heel indrukwekkende voorstelling.’

De voorstelling Je, Anne vertelt wat zich afspeelde in het Achterhuis van 1942 tot 1944. De vele moeilijke momenten, de spanning en onzekerheden, maar ook de onderlinge warmte en momentjes van hoop worden belicht. Centraal staan het persoonlijke verhaal van Anne en de dagboeken waarin ze dit neerschreef. Ze geven een intiem kijkje in de gevoelens, ontwikkelingen en (on)zekerheden van het jonge meisje dat ondanks alles altijd optimistisch wist te blijven. De verhalen in haar dagboeken ondertekende ze steevast met ‘Je Anne’. Anders dan in eerdere vertellingen, films en theaterstukken vertelt ‘Je Anne’ het feitelijke verhaal van de onderduikers in het Achterhuis zonder dat dit op enige wijze gedramatiseerd, aangevuld of aangepast is.

Anne Frank

Op 6 juli 1942 doken Otto en Edith Frank samen met hun dochters Margot (16) en Anne (13) onder in de opslagruimtes achter het kantoorpand van Otto’s bedrijf aan de Prinsengracht 263. Het echtpaar Van Pels (door Anne in haar dagboeken ‘Van Daan’ genoemd) en hun zoon Peter voegden zich al snel bij hen, later gevolgd door tandarts Fritz Pfeffer. De acht onderduikers verbleven op hun schuilplek – door Anne omgedoopt tot ‘het Achterhuis’ – tot hun ontdekking op 4 augustus 1944.

Het script van Enid Futterman is voor deze voorstelling gecomplementeerd met integere en veelal aangrijpende nummers van Michael Cohen. De regie is in handen van de Vlaamse regisseur Frank Van Laecke. De première is op 26 februari 2024 in Schouwburg Amstelveen.

Meer informatie en kaartverkoop: Click Here