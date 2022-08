Feature: JIM BAKKUM EN BETTINA HOLWERDA EENMALIG TERUG ALS DANNY EN SANDY at Een Uniek Grease-optreden Op Uitmarkt Amsterdam!

Vijftien jaar nadat Jim Bakkum en Bettina Holwerda in de musical Grease voor de laatste keer de rollen van Danny en Sandy hebben gespeeld, kruipen ze nog een keer in hun personages. Tijdens de Uitmarkt in Amsterdam geven Jim en Bettina een eenmalig en uniek optreden als Danny en Sandy. Uitmarkt 2022: Musical Awards', The Kick-off is zondag 28 augustus live te volgen via AVROTROS om 21:22 uur op NPO1.

De musical Grease keert terug in de Nederlandse theaters. Producent Albert Verlinde maakt de voorstelling met Senf Theaterproducties en Jaco Kaasschieter. Het is voor Albert de derde keer dat hij deze legendarische musical op de planken brengt. Na uitverkochte shows in 2006 en 2015 is Grease vanaf maart 2023 weer in Nederland te zien. Wie de hoofdrollen gaan spelen, is nog niet bekend. Maar de producenten hebben Jim en Bettina bereid gevonden om nog een keer de herkenbare klassiekers uit deze musical tijdens de Uitmarkt te zingen.



'Vanaf half augustus kan men zich voor de audities aanmelden,' laat Albert Verlinde weten. 'Om de musical onder de aandacht te brengen, zijn er maar twee mensen in Nederland die dat als geen ander kunnen: Jim Bakkum en Bettina Holwerda. Ik heb ze destijds samengebracht in de musical, met verstrekkende gevolgen. Dan heb ik het niet alleen over hun beruchte val in de orkestbak. Ze zijn verliefd geworden, getrouwd en hebben inmiddels drie prachtige kinderen. Een liefdesverhaal met een happy end. Ik ben heel blij dat ze ja tegen dit optreden hebben gezegd. Het is uniek om hen straks weer als Danny en Sandy te zien.'



Jim: 'Grease is de sleutel van waar we nu staan. Het was het begin van ons leven samen en inmiddels zijn we een gezin rijker'. Bettina: 'Wij doen op professioneel vlak zelden iets samen, maar dit jubileum konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. We kunnen niet wachten!'



Het stuk, dat in 1972 voor het eerst werd opgevoerd, bevat talloze hits als Greased Lightning, You're The One That I Want en Hopelessly Devoted. Grease is nog altijd wereldberoemd door de filmversie die in 1978 is gemaakt, met in de hoofdrollen John Travolta en Olivia Newton-John.



