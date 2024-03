Feature: Hans Klok Tilt Nieuwe Theatershow Face the Future Naar Ongekend Niveau!

Enter Your Email to Unlock This Article



Vanaf 7 augustus is Hans Klok drie weken lang in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam te bewonderen. De legendarische illusionist komt met de spectaculaire theatershow Face the Future. Met zijn tijdmachine neemt Hans Klok het publiek mee op een reis door de tijd.

‘Het is fantastisch om weer in Carré te mogen staan,’ vertelt Hans Klok. ‘Dit theater voelt inmiddels een beetje als mijn tweede huis. Dat we hier met Face the Future beginnen, vind ik een grote eer. Het wordt een geweldige show. Ik heb mezelf als het ware opnieuw moeten uitvinden omdat de technologie zo snel gaat. Artificial Intelligence en virtual reality zijn een onderdeel van de samenleving geworden. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Daarom heb ik de show Face the Future genoemd. Het wordt een magische reis door de tijd. In alle opzichten.’ Samen met regisseur Stanley Burleson heeft Hans in zijn loods in IJmuiden de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze nieuwe theatershow waarin hij laat zien hoe illusionisme er in de toekomst uitziet.

In Face the Future creëert Hans Klok een avatar als oplossing voor de uitdagingen waar een illusionist in 2024 mee te maken heeft. Deze dubbelganger ontwikkelt al snel een eigen wil en is niet langer van plan dienstbaar aan Hans Klok te zijn. Als dit zelfstandig denkende wezen steeds meer macht vergaart, neemt het de wereld van Hans Klok stukje bij beetje over. De enige manier waarop Hans dit proces kan stoppen, is zijn digitale alter ego door de tijd te achtervolgen totdat het een fysieke vorm aanneemt en eindelijk kan worden verslagen.

Face the Future is een verhaal over het onder ogen zien van jezelf, wat er gebeurt wanneer mens in conflict komt met technologie en een blik op de menselijke kant van ’s werelds snelste illusionist. Bovenal is het een spectaculaire familieshow zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Bijzonder aan deze voorstelling zijn de Magic Seats. Wie kaarten voor deze speciale stoelen koopt, ziet de magie van heel dichtbij en heeft na afloop een meet & greet met Hans Klok.

De theatershow Face the Future is van 7 augustus tot en met 25 augustus 2024 in Koninklijk Theater Carré te zien. De première is op 9 augustus. Meer informatie en kaartverkoop: www.carre.nl / www.hansklok.com