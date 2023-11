Feature: HOOGSTE PUNT NIEUW THEATER 40-45 DE MUSICAL BEHAALD!

Vandaag heeft het grootste theater van Nederland, dat momenteel in Barneveld wordt gebouwd voor de voorstelling 40-45 de Musical, het hoogste punt bereikt. CEO Studio 100 Anja van Mensel en Timo Kruft, de eigenaar van de Midden Nederland Hallen, brachten vanmiddag met een Nederlands en Belgisch biertje een toost uit op dit hoogtepunt.

Voor de voorstelling 40-45 de Musical van producent Studio 100 is het nodig dat er een heel nieuw theater wordt gebouwd bij de Midden Nederland Hallen. Wat het theater uniek maakt, is dat het plafond minimaal 20 meter hoog zal zijn en een vrije overspanning van 75 bij 85 meter krijgt, dus zonder steunpilaren in de hal. Zo is er alle ruimte voor onder andere de scène waarin een vliegtuig over het publiek komt vliegen. Ook qua grondoppervlakte wordt dit theater bij de Midden Nederland Hallen in Barneveld groter dan groots.

‘We zijn er trots op dat wij in samenwerking met Studio 100 het grootste theater van Nederland bouwen,’ zegt Timo Kruft, eigenaar van de Midden Nederland Hallen in Barneveld. ‘Dat theater biedt straks ook volop mogelijkheden voor zakelijke evenementen. De hoogte van de hal, de vrije overspanning en de verrijdbare tribunes zijn daarbij aantrekkelijk voor organisatoren. Je vindt in Nederland weinig evenementenhallen die hoger zijn, omdat dat veel van de constructie vraagt. Het is ons wel gelukt en het is fantastisch dat de bouw vandaag al het hoogste punt heeft bereikt. Dat verdient een feestje.’

Met Anja van Mensel, de CEO van Studio 100, proostte Timo Kruft op dit hoogtepunt. ‘Over iets meer dan negen maanden is de première van 40-45 de Musical,’ zegt Anja. ‘Ik heb begrepen dat de bouw van het theater goed op schema ligt. Tot nu toe hebben we de tekeningen van het theater gezien. Het is fantastisch om te zien hoe de contouren van het theater nu echt zichtbaar zijn.’

Over 40-45 de musical

De Tweede Wereldoorlog betekende voor ons land een zwarte bladzijde in de geschiedenis en heeft op een ingrijpende manier zijn stempel gedrukt op onze samenleving. Het is een tragedie die nooit vergeten mag worden. Studio 100 gaat daarom deze spectaculaire en intense voorstelling naar Nederland brengen met steun van Joop Van Den Ende. Eerder is al bekend gemaakt dat Dorian Bindels, Soy Kroon, Gaia Aikman en Niniane Everaert de hoofdrollen zullen spelen.

40-45 de Musical gaat op 21 september 2024 in première in Midden Nederland Hallen in Barneveld. Voor meer informatie en kaartverkoop: https://40-45.nl

Foto credits: Royal Promotions