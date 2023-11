Feature: FREEK BARTELS DOET OM GEZONDHEIDSREDENEN EEN STAP TERUG...

Producent Albert Verlinde maakt vandaag bekend dat Lucas Hamming de rol van Judas gaat spelen in de nieuwe versie van Jesus Christ Superstar, geregisseerd door Ivo van Hove. Freek Bartels was in eerste instantie gecast maar heeft de rol onverhoopt teruggegeven. De musicalacteur kampt met burn-out klachten en moet daarom een stap terugdoen om zich volledig te kunnen focussen op zijn herstel. Voor de rol van Judas in dit bijzondere project wil je alles kunnen geven’, licht Bartels toe. ‘Momenteel lukt dat mentaal en fysiek niet en dan moet je daar open en eerlijk over zijn. Ik ben erg dankbaar voor het begrip van de producenten en vind het geweldig dat Lucas de rol van mij over gaat nemen.’

Producent Albert Verlinde steunt de moeilijke beslissing van Bartels. ‘We kunnen alleen maar respect hebben voor het feit dat een acteur zelf zijn grenzen aan durft te geven, het is nogal een beslissing. Judas is niet de meest gemakkelijke rol om te casten. We hebben kritisch gezocht naar een geschikte vervanger die alle capaciteiten voor deze rol in huis heeft, en we zijn ervan overtuigd dat Lucas met zijn muzikale talent en ervaring deze rol vorm kan geven.’

Hamming was blij verrast toen hij gebeld werd. ‘Ik volgde de bijzondere ontwikkelingen van dit project al een tijdje en ben groot fan van de iconische muziek van Jesus Christ Superstar. Ik kijk er naar uit om met deze fantastische cast en Ivo van Hove te werken.’

Hamming speelde al eerder de rol van Judas, in The Passion, hij won het televisieprogramma Maestro, speelde in de musical All Stars, bracht 3 albums uit, heeft 10 miljoen streams, verkocht Paradiso en Het Concertgebouw uit, speelde op Pinkpop en was een heel seizoen de huisband van De Wereld Draait Door.

Jesus Christ Superstar, wordt geproduceerd door Albert Verlinde, Jaco Kaasschieter en SENF Theaterproducties. De repetities zijn begonnen. Naast Hamming zijn onder anderen Jeangu Macrooy (Jesus), Edwin Jonker (Pilate), Alex Klaasen (King Herod) en Magtel de Laat (Mary Magdalene) te zien in de door Ivo van Hove geregisseerde voorstelling. De productie gaat op 21 januari 2024 in première in DeLaMar Amsterdam en is daarna slechts 8 maanden te zien in 21 theaters.

Foto credits: Roeltje van de Sande Bakhuyzen