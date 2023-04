Feature: EXTRA VOORSTELLINGEN LES MISERABLES IN AMSTERDAM, ROTTERDAM EN BREDA!

Het enorme succes van de legendarische musical Les Misérables blijft aanhouden. Theaterproducent De Graaf en Cornelissen Entertainment, i.s.m. Van Lambaart Entertainment, is verheugd vandaag bekend te maken dat er, vanaf vandaag, vrijdag 7 april, 10:00 uur, 25.000 extra eersterangs kaarten beschikbaar komen. De speelperiodes in de theaters in Amsterdam, Rotterdam en Breda zijn uitgebreid en verlengd, waardoor er aan de grote vraag van het publiek kan worden voldaan. In het Amsterdamse Koninklijk Theater CARRÉ keert Les Misérables vanaf 5 juli niet voor vijf maar zelfs voor zeven weken terug - tot 20 augustus. In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam zijn drie extra weken gepland van 30 augustus tot en met 17 september. En in het Chassé Theater in Breda zijn in de periode van 14 juni tot en met 2 juli extra voorstellingen gepland.

Nog voordat Les Misérables in première ging ontving de theaterproducent al de Diamanten Ticket Award voor de verkoop van meer dan 125.000 kaarten. En de vraag naar kaarten blijft onverminderd aanhouden. "Het is ongelooflijk", laten de producenten weten. "De belangstelling voor deze productie is zo groot dat we extra data hebben toegevoegd. De recensies waren fantastisch en ook door de mond-tot-mond reclame wil het Nederlandse publiek massaal naar deze iconische musical. Daarom hebben we besloten om extra voorstellingen in Amsterdam, Rotterdam en Breda in te plannen waardoor er vijfentwintigduizend extra eersterangs kaarten zijn bijgekomen. Want het laatste dat we willen, is nee verkopen."

Na de première van Les Misérables volgde een ware sterrenregen. In de unaniem lovende recensies met vijf en vier sterren kon men lezen: 'Overdonderend', 'overrompeld', 'indrukwekkend', 'prachtige filmische scenes' en 'ijzersterke jonge cast pakt geweldig uit'.

Les Misérables is nog tot in november 2023 in Nederland te zien in Maastricht, Apeldoorn, Groningen, Den Haag, Breda, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven met een voorlopig laatste serie voorstellingen in Heerlen. Tevens volgen er reeksen voorstellingen in Antwerpen en Gent.

Ga voor de kaartverkoop en meer informatie naar www.lesmiserables.nl