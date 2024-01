Feature: EXTRA SUCCESVOORSTELLINGEN VOOR SIMONE KLEINSMA'S DE HOSPITA!

Wegens groot succes zal de nieuwe musical comedy De Hospita langer te zien zijn. Minder dan een maand na de galapremière van de musical is de tournee, op een paar kaarten na, overal uitverkocht. Daarom kondigt producent MediaLane Theater met trots een verlenging aan. Er zijn extra kaarten in verkoop voor Heerlen, Groningen en Amsterdam. In april spelen Simone Kleinsma, Paul Groot en de cast van De Hospita definitief de laatste voorstelling. Meer informatie over de musical en de kaartverkoop is te vinden op de website: www.hospitademusical.nl

De Hospita is speciaal geschreven voor het jubileumjaar van Simone Kleinsma, en speelt avond na avond voor uitverkochte zalen door het hele land. De musical vertelt het verhaal van Madeleine Coutard (Kleinsma), die samen met haar oud-kostuumontwerper (Groot) een weg moet vinden in de verwarrende wereld van vandaag wanneer drie jonge studenten uit geldnood bij hun intrekken.

Simone Kleinsma: “Wát een begin van 2024! Niet alleen mocht ik mezelf onthullen als winnaar van het spannendste avontuur ooit: The Masked Singer, nu mogen we ook dit mooie nieuws brengen. Het spelen van deze voorstelling is elke avond weer een feestje! Geweldig dat we onze tour door Nederland nog mogen voortzetten in april. Madeleine Coutard kan niet wachten iedereen te ontvangen in haar grachtenpand!”

Joop Van Den Ende (Creative Producer): “Het is geweldig om te zien dat de Nederlandse pers en het publiek met zo’n groot enthousiasme reageert op de nieuwe musical. Het was bijzonder om deze voorstelling speciaal voor mijn vriendin Simone te maken, met een ervaren en fijn team. Fantastisch dat we nu deze overweldigende vraag naar tickets kunnen beantwoorden met extra voorstellingen. Mensen moeten er wel snel bij zijn, want anders is het écht te laat.”

De gloednieuwe musical comedy De Hospita vertelt het verhaal van een revuester en comédienne van toen. Zij moet haar weg vinden in de verwarrende wereld van vandaag wanneer drie jonge studenten uit geldnood bij haar intrekken. Deze brengen veel lawaai en vooral discussie met zich waardoor het leven van Madeleine én dat van haar inwonende voormalige kostuumontwerper op zijn kop worden gezet. Wanneer vervolgens haar zorgvuldig weggestopte verleden zich onverwacht aankondigt is de verwarring compleet. De Hospita neemt je mee naar het hedendaagse Amsterdam én naar het bruisende Parijs van de vorige eeuw. Ervaar de revue van toen - in een oogstrelend eigentijds jasje - opnieuw in de Nederlandse theaters in een verhaal met vlijmscherpe humor en onverwachte emotie.

Foto credits: Set Vexy