Feature: 50.000 VERKOCHTE TICKETS VOOR JESUS CHRIST SUPERSTAR!

‘We zijn heel blij dat de kaartverkoop zo ontzettend goed gaat,’ laat Albert Verlinde weten. ‘De première vindt plaats op 21 januari 2024. Het is ongelooflijk dat, zes weken voor die datum, er al zoveel interesse is. Vandaag is de eerste repetitiedag en van wat ik gehoord heb wordt het veelbelovend. Regisseur Ivo van Hove is een ware meester als je ziet hoe hij het beste uit de cast haalt. Of ze nu in het ensemble staan of een hoofdrol vertolken. Als producent is het een waar genoegen om hen allen aan het werk te zien. Ze gaan voor elkaar door het vuur.’

Producent Albert Verlinde maakt vandaag bekend dat Lucas Hamming de rol van Judas gaat spelen in de nieuwe versie van Jesus Christ Superstar, geregisseerd door Ivo van Hove. Freek Bartels was in eerste instantie gecast maar heeft de rol onverhoopt teruggegeven. De musicalacteur kampt met burn-out klachten en moet daarom een stap terugdoen om zich volledig te kunnen focussen op zijn herstel. Voor de rol van Judas in dit bijzondere project wil je alles kunnen geven’, licht Bartels toe. ‘Momenteel lukt dat mentaal en fysiek niet en dan moet je daar open en eerlijk over zijn. Ik ben erg dankbaar voor het begrip van de producenten en vind het geweldig dat Lucas de rol van mij over gaat nemen.’

