BWW Feature: XANDER VAN VLEDDER VERVANGT HAN OLDIGS IN THE MOUSETRAP!

Acteur Xander van Vledder gaat Han Oldigs vervangen in de klassieke thriller The Mousetrap. Rick Engelkes Producties is verheugd dat Xander op zo'n korte termijn bereid is gevonden om zich aan te sluiten bij de cast, die bestaat uit Willeke van Ammelrooy, Frederik brom, Wilbert Gieske, Roos van Erkel, Danny Westerweel, Bob Ott en Guusje te Pas.

'Han is door een collega-producent gevraagd om in een andere musical een rol over te nemen,' laat Rick Engelkes weten. 'Dat is in goed overleg met ons gegaan. Xander is een geweldige acteur die onder andere in Soldaat van Oranje - de Musical heeft gespeeld en de rol van Willem Ruis in de voorstelling Willem Ruis, de show van zijn leven prachtig vertolkte. Hiervoor kreeg hij dan ook terecht een nominatie voor beste mannelijke hoofdrol.'

Xander verheugt zich op de voorstelling. 'The Mousetrap is langstlopende voorstelling ter wereld. Ik ben trots dat ik met deze fantastische cast door Nederland mag toeren. En voor mij zit er ook nog een persoonlijk tintje aan. Ik mag nu iedere avond met mijn partner Roos van Erkel op het podium staan.'

HET VERHAAL

The Mousetrap speelt zich af in het hotel/pension Monkswell Manor. Een aantal gasten is door de sneeuw opgesloten in het hotel van een jong echtpaar. In de omgeving van het hotel heeft eerder die dag een moord plaatsgevonden. Een brigadier van politie bezoekt vervolgens het hotel omdat hij vermoedt dat de moordenaar (of moordenares) zich in het hotel schuilhoudt. De spanning loopt vervolgens nog verder op als er een tweede slachtoffer valt. Het blijkt al snel dat alle aanwezigen een motief hebben voor de moord en ook dat ze in de gelegenheid waren om deze te plegen. Door de vreselijke sneeuwstorm kan niemand het hotel verlaten, ook de onbekende moordenaar niet. De gasten verdiepen zich in elkaars geheimen, maar de moordenaar verraadt zich niet.

The Mousetrap is vanaf donderdag 28 oktober in de Nederlandse theaters te zien. Meer informatie op: www.rep.nu/productie/the-mousetrap/