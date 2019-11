BWW Feature: WILLEKE ALBERTI VIERT 75STE VERJAARDAG IN HET CONCERTGEBOUW at Concertgebouw Amsterdam

Willeke Alberti viert 75ste verjaardag in Het Concertgebouw

Amsterdam, 31 oktober 2019 - Op dinsdag 25 februari viert Willeke Alberti haar 75ste verjaardag in Het Koninklijk Concertgebouw. Met het succes van twee uitverkochte concerten eerder deze maand in AFAS Live nog vers in het geheugen, zal de grande dame van de Nederlandse muziek in februari 2020 een uniek optreden geven in de Grote Zaal. Kaarten voor dit optreden zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via de website van Het Concertgebouw.

Willeke Alberti wordt begeleid door haar band onder leiding van Peter van der Zwaag. Het belooft een mooie avond te worden vol bijzondere liedjes en persoonlijke anekdotes en verhalen uit haar leven. Van Amsterdamse klassiekers tot prachtige ballads en verrassende duetten. Haar repertoire is immers omvangrijk met liedjes als Telkens weer, Carolientje, Spiegelbeeld, Samen zijn, Ome Jan en De liefde van je vrienden, en de memorabele duetten met haar vader Willy Alberti, zoals De glimlach van een kind en Niemand laat zijn eigen kind alleen.

Willeke Alberti: 'Ik loop eigenlijk nog steeds op wolkjes na de twee concerten die ik eerder deze maand in AFAS Live heb gegeven. Wat was het geweldig en wat heb ik genoten. De liefdevolle reacties en het enthousiasme van het publiek, het vertrouwen van de mensen om mij heen, mijn band én de aanwezigheid van mijn lieve kinderen en gastartiesten hebben deze shows voor mij onvergetelijk gemaakt. Dit heeft mij enorm geïnspireerd om weer het theater in te gaan. Ik vind het nog steeds een feest om op het podium te staan en heb nooit durven dromen dat ik dit op mijn 74ste nog mag meemaken. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar februari mijn verjaardag te vieren samen met het publiek in het prachtige Concertgebouw, in mijn geboortestad Amsterdam.'

Over Willeke Alberti

Naast diverse optredens in het land treedt Willeke Alberti veelvuldig en met veel plezier op in verzorgingshuizen en zorgcentra. Tijdens haar rijke muzikale carrière is zij veelvuldig onderscheiden. Naast diverse gouden en platina platen ontving zij onder meer een Edison, de Gouden Harp, De Gouden Televizier-Ring, diverse oeuvre awards, de Majoor Bosshardt Prijs en werd zij in 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Praktische informatie:

Dinsdag 25 februari 2020

20.15 uur

Grote Zaal

Willeke Alberti & band

Kaarten vanaf € 29 zijn nu verkrijgbaar via www.concertgebouw.nl





