BWW Feature: SPRING AWAKENING KEERT TERUG NAAR DELAMAR WEST!

Foto: Neeltje Knaap

Wegens het grote succes keert Spring Awakening, een coproductie van OpusOne en DeLaMar in december terug naar DeLaMar West. Vanaf 24 december 2021 zal de musical, met o.a. rollen voor elf jonge musicalacteurs, nog twintig keer te zien zijn in het gloednieuwe theater in Amsterdam. De kaarten voor deze reprise zijn vanaf vandaag in de verkoop. Spring Awakening werd geregisseerd door Koen Van Dijk en de vertaling is van Daniël Cohen. Muzikale leiding is in handen van Ezra van Nassauw en de choreografie is gemaakt door Roy Jonathans.

Door het grote succes, de lovende kritieken en omdat de eerste serie in 2,5 dag was uitverkocht, hebben OpusOne en DeLaMar besloten om Spring Awakening te laten terugkeren. "Het is geweldig dat we na Corona direct met zo'n sterke titel en met een urgente productie hebben kunnen terugkeren. DeLaMar West is als nieuwe ontwikkelingsplek voor musical en muziektheater de uitgelezen plek waar het publiek kan ervaren dat ook een productie in een intieme setting tot een grootse theaterbeleving kan leiden", aldus Maarten Voogel, creatief producent van OpusOne.

Over Spring Awakening

Indringende scènes en explosieve rocksongs buitelen over elkaar heen in de met 8 Tony Awards bekroonde musical Spring Awakening. Hierin volgen we een groep jongeren die hun identiteit en seksualiteit probeert te ontdekken, terwijl kerk, school en ouders elk ontluikend gevoel onderdrukken. Dit leidt tot een kruitvat aan opgekropte emoties, dat wel móet ontploffen. Spring Awakening is gebaseerd op een toneeltekst van Frank Wedekind, dat bij verschijning als controversieel werd bestempeld door de uitgesproken manier waarop het thema's als abortus, homoseksualiteit, kindermisbruik en zelfdoding behandelde. De musicalbewerking van het stuk actualiseert deze onderwerpen en combineert ze met zinderende rockmuziek. Een gedurfde show over liefde en seks, over leven en sterven.

Spring Awakening is een coproductie van OpusOne en DeLaMar Theater. Voor de volledige speellijst, kaartverkoop en meer informatie: www.opusone.nl en www.delamar.nl

Uit de pers:

Parool - Patrick van den Hanenberg

"Regie van Koen Van Dijk werkt perfect"

Theaterkrant - Sanne Thierens:

"Beeldende vertaling van Daniel Cohen"

Volkskrant - Joris Henquet

"Je krijgt een bak energie van getalenteerde jonge acteurs over je heen"

Telegraaf - Esther Kleuver

"Energieke choreografieën van Roy Jonathans en een heerlijk spelende vijfkoppige band"

Elsevier - Gerry van der List

"Het plezierige van DeLaMar west is dat de bezoekers zowat met de neus op het podium zitten, wat de theaterervaring vanzelf intenser maakt"



Muziek: Duncan Sheik; tekst: Steven Sater. De originele musical uit 2006 won 8 Tony Awards waaronder Beste Musical, Beste Script, Beste Score, Beste Regie, Beste Hoofdrol. Dit is een nieuwe Nederlandse productie van OpusOne i.s.m. verschillende musical-opleidingen. Regie: Koen Van Dijk; vertaling: Daniël Cohen; muzikale leiding en arrangementen: Ezra van Nassauw; choreografie: Roy Jonathans; toneelbeeld: Eric Goossens; kostuums: Martijn J. Kramp



OpusOne ontvangt, als eerste musical gezelschap, een meerjarige financiering uit de FPK-regeling Productiesubsidies 2021-2024.