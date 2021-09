BWW Feature: RICK ENGELKES PRODUCTIES WORDT REP ENTERTAINMENT!

Vanaf vandaag heet Rick Engelkes Producties REP Entertainment. Het bedrijf, dat in 2000 door Rick Engelkes is opgestart, heeft voor deze naamswijziging gekozen vanwege de verschillende producties die zij in Nederland aanbieden. 'Als producent hebben we ons altijd geconcentreerd op concepten voor verschillende kanalen,' laat Rick Engelkes weten. 'De diversiteit komt in de toekomst nog meer centraal te staan. Films, theater en online. We maken entertainment en dat komt nu ook in onze naam tot uiting.'

In de eerste tien jaar van het bestaan van zijn bedrijf produceerde Rick Engelkes hoofdzakelijk lifestyle programma's als Wannahaves, Toys for Boys,This is Golf, Beauty & Mind, Top Kok en toneelstukken waar hij zelf in speelde. Sinds 2010 ligt de focus op 'storytelling' waarbij REP Entertainment zich richt op het ontwikkelen van concepten met een lange levenscyclus die via meerdere kanalen geëxploiteerd worden. Deze werkwijze heeft geresulteerd in producties als Kruimeltje, die zowel als grote musical in de theaters stond, als tiendelige dramaserie op ZAPP te zien was en later als de bioscoopfilm Kruimeltje en de strijd om de goudmijn. Ook de films Huisvrouwen Bestaan Niet, die in 2017 de best bezochte film was, en Huisvrouwen Bestaan Niet 2 hebben hun oorsprong in het theater onder de titel De Huisvrouwmonologen.

'Bij alles wat we ontwikkelen staat de doelgroep centraal. Een van de voorbeelden hiervan is Opvliegers: de vriendinnencomedy, die speciaal ontwikkeld is voor de 1,6 miljoen vrouwen in de overgang. Vijf seizoenen lang trok deze reeks volle zalen. Ook brachten we de afgelopen jaren diverse familieproducties uit, zoals Dolfje Weerwolfje, Dummie de Mummie, Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks en Kruimeltje de musical, in samenwerking met De Efteling.'

REP Entertainment gelooft in de kracht van sterke merken. Bij eigen producties, maar ook wanneer het een samenwerking met andere merken betreft, zoals BNN, MTV, Efteling, AVRO en RTL. De afgelopen jaren produceerde REP Entertainment onder andere Sexual Perversity met MTV, Spuiten en Slikken met BNN en musicals als Vamos! in samenwerking met RTL Nederland.

In 2014 is de ontwikkeling van Willem van Oranje gestart, een spektakelmusical over de Vader des Vaderlands en de geboorte van de Nederlanden. Dit project wordt ontwikkeld in Waterfront Entertainment B.V. In Delft wordt inmiddels gebouwd aan een theater speciaal voor deze voorstelling.

'Als producent maken we voor een breed publiek een diversiteit aan producties. Voor kleine, maar ook grote zalen, bioscopen, televisie en online. We maken entertainment en dat komt nu ook in onze naam tot uiting.'