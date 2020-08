BWW Feature: RENEE VAN WEGBERG DOET DE DAMES at Tour

Utrecht, 31 juli 2020

Renée van Wegberg Doet De Dames

De Musical Award winnares brengt een ode aan Nederlandse zangeressen

Renée van Wegberg maakt een nieuwe muzikale voorstelling met een selectie van het mooiste repertoire uit de vaderlandse muziekgeschiedenis. Na haar vier- en vijfsterrenbekroonde soloprogramma List, Shaffy & Piaf brengt de Musical Award Winnares (in 2018 en 2020) een ode aan Nederlandse zangeressen met Renée Doet De Dames. Samen met muzikanten Berry Janssen en Ivo Schols is ze vanaf oktober te zien in de Nederlandse theaters.

Met dit theaterconcert stelt Renée zichzelf ten doel om haar hart op tafel te leggen, en de filter van de selfie te halen. In deze opmerkelijke tijd waarin voor haar alles tot stilstand kwam ontstond er ruimte om met de bezem door het huis én door haar hoofd te gaan. "Ik begon een zoektocht naar bekende en onbekende Nederlandse parels en vond in veel liedjes muzikale herkenning. Ik kwam mijzelf behoorlijk tegen", aldus van Wegberg. Nummers van kleinkunst iconen als Conny Stuart, Jenny Arean, Willeke Alberti, maar ook pop- en rockdiva's als Trijntje Oosterhuis en Anouk komen voorbij. Ook zit er in de voorstelling een speciaal eerbetoon voor Liesbeth List, de chansonnière in wiens huid Renée kroop voor de gelijknamige musical.

Renée Doet De Dames is het vervolg op de succesvolle voorstelling Hadewych Doet De Dames. Met persoonlijke verhalen en nieuwe arrangementen bezingt Renée het leven in mooie, maar ook moeilijke tijden. Bijgestaan door muzikanten Ivo Schols en Berry Janssen en met regieadviezen van Joep Onderdelinden, wordt het een intiem theaterconcert vol hoop, humor en heel veel liefde voor muziek.

Voor meer informatie en ticketverkoop ga naar: www.ntk.nl/voorstelling/renee-doet-de-dames

De pers over haar eerste solodebuut:

"Een podiumpersoonlijkheid die moeiteloos twee uur weet te boeien". "Een sterk solodebuut" - Algemeen Dagblad a??a??a??a??

"Een modeluitgave van lef, muzikaliteit, allure en goede smaak" - Dagblad van het Noorden a??a??a??a??a??

"Renée van Wegberg is op weg een ster te worden" - Parool

"Renée van Wegberg maakt een verpletterende indruk als leading lady.'' - Theaterparadijs a??a??a??a??a??

"De beste chansonnière uit haar generatie in Nederland" - Musicaljournaal

Shows View More Netherlands Stories Related Articles