BWW Feature: RENE VAN KOOTEN 25 JAAR IN HET VAK!

Zanger en musicalartiest René van Kooten wordt dit jaar 50 jaar en zit, als kers op de taart, ook nog eens 25 jaar in het artiestenvak. Dit speciale jubileum gaat van Kooten vieren met een tour van zijn nieuwe en eigen theatervoorstelling 'Op Zoek naar René'. Vanaf 22 september t/m 11 maart is hij te zien in de Nederlandse theaters.

'Dat ik al 25 jaar in dit mooie vak zit voelt voor mij heel speciaal. Ik kreeg vaak te horen dat het zonde is dat ik in musicals zit omdat ik ook zanger had kunnen worden. Dit schreeuwde voor mij om een queeste. Want wie ben ik dan? En wat is mijn muziek en waarom moet ik heel Nederland meenemen op deze zoektocht? Dat zijn allemaal vragen waar je in mijn eigen theatervoorstelling antwoord op krijgt,' aldus van Kooten. 'Ik vind het een mooi gegeven dat ik dit bijzondere jubileum samen met de theaterbezoekers mag vieren.'

Het verhaal

Na grote producties als Miss Saigon, Aïda, Jersey Boys, Aspects of Love, Bridges of Madison County, Evita en nu Titanic de Musical hoorde René net iets te vaak: 'Echt zonde dat je in musicals zit, want met jouw mogelijkheden zou je ook zanger kunnen worden'. Dit schreeuwde om een zoektocht. De vragen die tijdens deze zoektocht naar boven komen, worden allemaal beantwoord tijdens de persoonlijke show. Uiteraard samen met veel muziek; van René zelf, uit de vele voorstellingen waar hij hoofdrollen in vertolkte, maar ook muziek die alles vertelt over René als persoon en als artiest. René wordt hierbij begeleid door zijn eigen live-band die bestaat uit Nederlandse topmuzikanten en er is elke avond een speciale gast. De speciale gasten zijn vrienden die René gedurende zijn 25 jaar in het vak zijn tegengekomen, denk aan o.a. Brigitte Heitzer, Gaia Aikman en Vajèn van den Bosch. René maakt een reis langs zijn eigen (muzikale) herinneringen en voegt uiteindelijk, samen met zijn publiek er een nieuwe, onvergetelijke, aan toe.

