BWW Feature: ONTHUTSEND OORLOGSBOEK OP KLOMPEN DOOR DE DESSA IN UNIEKE THEATERVORM

Creatief producenten Ton Offerman en Danny van Zuijlen van Studio Immersief brengen dit najaar een onthutsend oorlogsverhaal naar het theater. Niet het theater zoals mensen dat reeds kennen, maar de bezoeker neemt tijdens deze voorstelling actief deel aan een immersieve en unieke ervaring. In de voorstelling 'Op klompen door de dessa' wordt het verhaal verteld van een Nederlandse dienstplichtige soldaat die in Nederlands-Indië werd ingezet om het gezag over de voormalige kolonie te herstellen.

De voorstelling vindt plaats in een immersieve setting. Geen theaterstoel waar men in zit, maar de bezoeker loopt rond in een speciaal nagebouwde boerderij. Men ervaart in een driedimensionaal 360 graden decor het verhaal over het onthutsende leven in de tropen. De niet van echt te onderscheiden replica's van foto's, dagboeken en brieven - zorgvuldig samengesteld door collectieonderzoekers - zijn aan te raken en vertellen het schokkende verhaal over het leven van de veteraan. 'Mede door de real-life-gaming elementen is dit een ervaring die je niet wil missen,' laat producent Danny van Zuijlen weten. 'Beleef theater zoals je dit nog nooit hebt beleefd.'

Tijdens de voorstelling, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Hylke Speerstra, wordt het publiek ondergedompeld in het verhaal van de veteraan. Te zien is het verhaal van één van de 200.000 Nederlandse militairen, die net na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië werd ingezet in een oorlog die nog eens vier jaar duurde. De verschrikkingen en de ontberingen die hij daar meemaakte, was bij thuiskomt voor velen moeilijk te geloven. 'De jongens van toen zijn oude mannen geworden, maar ze zijn helder genoeg om de waarheid te vertellen,' vertelt schrijver Hylke Speerstra. 'En die waarheid is hard, niet zelden verbijsterend en vaak ontroerend.' Voor de voorstelling heeft men de kennis ingezet van Netwerk Oorlogsbronnen. 'De voorstelling is gebaseerd op oorspronkelijk bronnenmateriaal en getuigenissen uit een groot aantal archieven,' laten zij weten. 'Persoonlijke verhalen geven een gezicht aan een bewogen geschiedenis.'

Meer informatie en kaartverkoop:

Op klompen door de dessa is te bezoeken van september tot en met december 2021 op bijzondere locaties in Vlissingen, Leeuwarden en Den Haag. Kijk voor meer informatie en tickets op de website www.opklompendoordedessa.nl.