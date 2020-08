BWW Feature: MYLÈNE EN ROSANNE KOMEN MET GLOEDNIEUWE SHOW NAAR DE THEATERS at Tour

Script en regie door Jon van Eerd

Utrecht, 28 augustus 2020

Jon van Eerd's Pretpakhuis brengt een gloednieuwe show met de onafscheidelijke identieke tweeling Mylène en Rosanne Waalewijn naar de Nederlandse theaters. Mylène en Rosanne, bekend van o.a. Het Junior Songfestival, Kinderen voor Kinderen en het RTL-programma All Together Now staan vanaf oktober op de planken met hun eigen theatershow #TwintyTwinty.

Nu ze dit jaar 20 zijn geworden, honderdvijftigduizend volgers hebben op Instagram, een half miljoen volgers hebben op TikTok én hun clips op YouTube nog steeds goed bekeken worden is het tijd voor iets nieuws. Jon van Eerd, die verantwoordelijk is voor het script en de regie, laat weten "Ik loop de hele dag te swingen en te zingen. Dit wordt echt super!". Mylène en Rosanne kunnen niet wachten om vanaf oktober samen aan dit avontuur te beginnen. "Wij hebben er altijd al van gedroomd om als duo een eigen theatershow te maken, en nu wordt die droom werkelijkheid", aldus de tweeling.

Mylène en Rosanne zullen tijdens de voorstelling naast hun eigen hits als Me & My Selfie, Double Me en Sister BFF, de geheimen van het maken van een spetterende TikTok delen. TikTok is nu razend populair en ze kunnen niet wachten om samen met hun volgers een filmpje voor dit platform te maken. Er zal een originele Q&A plaatsvinden waarin we deze tweeling pas echt leren kennen. Maar er zal vooral veel gedanst, gezongen en gelachen worden. In deze wonderlijke tijden is dit gegarandeerd een feest!

Ga voor meer informatie en kaartverkoop naar www.mylenerosannelive.nl

