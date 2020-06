BWW Feature: MAINSTAGE BRABANTHALLEN EN THEATER AAN DE PARADE OPENEN EERSTE VOLLEDIGE 1,5 METER THEATER at Den Bosch

Mainstage, de nieuwe entertainmenthal van de Brabanthallen, en Theater aan de Parade openen op 1 september a.s. een volledig 1,5 meter theater voor zo'n 1.000 bezoekers per voorstelling. Onder de noemer 'Cultuurstad Theaters' zal dit najaar een breed theateraanbod te zien zijn voor een groot publiek. In dat aanbod bestaande voorstellingen, maar ook speciaal voor dit initiatief ontwikkelde producties. Het college van de Cultuurstad van het Zuiden, de gemeente 's-Hertogenbosch, heeft zich achter het plan geschaard en het kabinet in een brief opgeroepen dit initiatief per 1 september mogelijk te maken door de 100 personen limiet te laten varen.

De theateropstelling voldoet aan alle RIVM richtlijnen en theaterbranche protocollen. Niet alleen de theaterzaal zelf, maar ook alle andere ruimten voor en achter de schermen zijn volledig ingericht om op 1,5 meter afstand te kunnen houden tot elkaar. Zo wordt niet alleen aan de bezoekers gedacht, maar ook aan de artiesten en alle medewerkers voor en achter de schermen.

Jeroen Dona, directeur Brabanthallen: "We hebben een zee aan ruimte in de Brabanthallen en onze entertainmenthal Mainstage beschikt over een volledig flexibele zaalopstelling. Hierdoor hebben we niet vanuit een vast kader hoeven denken, maar konden we van nul af aan een goed 1,5 meter theater bouwen. Waardoor we niet alleen een veilige setting hebben kunnen creëren, maar ook een sfeervolle zaal, waarin het publiek weer genieten kan van de magie van het theater".

Directeur van Theater aan de Parade, Alex Kühne: "Door de unieke samenwerking tussen de culturele instellingen uit het Zuiden, kunnen bezoekers op veilige wijze weer live genieten van het beste dat cultuur in Nederland te bieden heeft. En krijgt de culturele sector weer de mogelijkheid om na maanden van stilstaan weer aan de slag te kunnen gaan."

Wethouder Mike van der Geld (o.a. Cultuur): "'s-Hertogenbosch kenmerkt zich door historie. Wij weten als geen ander ons verleden met het nieuwe te verbinden. Dat blijkt ook nu, ten tijde van corona. Wij zijn trots op dit culturele ondernemerschap en dragen Cultuurstad Theaters een warm hart toe. Het plafond van 100 mensen moet nog wel landelijk losgelaten worden of deze plek moet als pilot aangewezen worden. Daarom hebben we namens het college dit plan ook onder de aandacht gebracht van de minister. En via haar bij het hele kabinet."

Dat Cultuurstad Theaters ook onder artiesten en gezelschappen goed wordt ontvangen blijkt wel uit de meer dan goed gevulde programmering. Met vaak speciaal ontwikkelde producties, volgens de protocollen van de branchevereniging. Een kleine greep uit de programmering per 1 september 2020: Najib Amhali, Guido Weijers, Patrick Laureij, Daniël Arends, Henry van Loon & Ronald Goedemondt, Karin Bruers, Pieter Derks, Veldhuis & Kemper, De Verleiders, Herman Van Veen, Shirma Rouse, Gerard van Maasakkers, Juf Roos, De Waanzinnige Boomhut, De Koninklijke Harmonie, Funniest Festival Ever, Eric Vloeimans, Isabelle van Keulen, Floris Kortie, Pierre Bokma, Peter Blok, November Music en vele anderen.

