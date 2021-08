BWW Feature: JOES BRAUERS SPEELT KAPELAAN ODEKERKE IN DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND!

Vandaag maken Albert Verlinde en Toneelgroep Maastricht bekend dat Joes Brauers de rol van Kapelaan Odekerke gaat spelen in de spektakelmusical Dagboek van een Herdershond. Vanaf volgend jaar mei is hij in een speciaal daarvoor opgebouwd pop-up theater in het MECC Maastricht twee maanden te zien. Ook maken zij vandaag bekend dat Suzan Seegers de rol van huishoudster juffrouw Katrien gaat spelen. 'Het is niet geheel toevallig dat we voor Joes en Suzan hebben gekozen,' laten Albert Verlinde en Servé Hermans weten. 'Beide hebben hun sporen als acteur ruimschoots verdiend en bovendien komen ze ook nog eens uit Limburg, de provincie waar het verhaal van Dagboek van een Herdershond plaatsvindt. Zij kennen als geen ander het Limburgse gevoel en de sfeer.'

Joes Brauers is in het verleden te zien geweest inKruimeltje, Ciske de Rat en de films De Oost en All Stars en Zonen. Hij verheugt zich op zijn rol van kapelaan. 'Voor mij is hij een man met de gedrevenheid om de boel bij elkaar te houden. Hij is niet graag alleen, maar onder mensen is hij weer verlegen. Een introvert gezelschapsdier. Hij is onbewust rebels door zijn onhandigheid. Hij schopt tegen dingen aan, trapt op tenen in een toen heel hiërarchische samenleving.' Zelf komt Joes ook uit Limburg. 'Ik woon nu in Amsterdam, maar in Limburg ben ik thuis. Flarden van het rijke, Roomse leven vind je niet alleen in het maatschappelijk-sociale leven terug, maar ook in het landschap. Er is ruimte om je gedachten te laten gaan. Uren lopen zonder dat je per se iemand tegenkomt.'

Foto: Roy Beusker

Suzan Seegers is een grote naam in de musicalwereld en maakte haar musicaldebuut bij Albert Verlinde in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer? Ze speelde daarna in producties als Les Misérables, We Will Rock You en My Fair Lady en heeft bij Toneelgroep Maastricht in de succesvolle producties Pinkpop en Emma gespeeld. 'Ik kom uit Melick bij Roermond en woon na een aantal omzwervingen weer in Limburg. Ik herinner me vooral uit mijn jeugd het sterke gemeenschapsleven en de onderlinge verbondenheid. Het carnaval dat me met de paplepel is ingegoten, de fanfare Concordia waarin ik dwarsfluit speelde. Mijn moeder keek naar de tv-serie Dagboek van een Herdershond. Dit was tv waarvoor je thuisbleef, vertelde ze.'

Onlangs is bekend geworden dat Albert Verlinde volgend jaar als theaterproducent terugkeert. Met een productie waar hij al jaren van droomt. Vanaf het moment dat hij Servé Hermans, de artistiek leider van Toneelgroep Maastricht ontmoet, krijgt het idee echt vorm. Vooral omdat Servé ook al enige tijd met dit idee rondloopt. Vanaf volgend jaar mei wordt de musical grootschalig in Maastricht vertoond.

Het verhaal van Dagboek van een Herdershond gaat over de jonge en naïeve kapelaan Erik Odekerke die in 1914 in een Limburgse gemeente wordt geplaatst. Geleen, een klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Tegen de opkomst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve kapelaan Odekerke probeert zich staande te houden in het katholieke dorp. Hij weet zich gesteund door zijn Engelenbewaarder en goede vriend Lumens.

Meer informatie en kaartverkoop

De spektakelmusical Dagboek van een Herdershond zal in mei en juni 2022 exclusief in het MECC Maastricht te zien zijn. Kaartverkoop viawww.dagboekvaneenherdershond.nl