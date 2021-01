BWW Feature: HOOFDROLLEN VOOR RENE VAN KOOTEN EN DOMINIQUE DE BONT IN ZODIAC DE MUSICAL

Breda, 21 januari 2021

Kaartverkoop begint vandaag

Hoofdrollen voor René van Kooten en Dominique de Bont in ZODIAC de musical

Vandaag start de kaartverkoop van ZODIAC de musical, een nieuwe Nederlandse productie die in mei 2021 in de voormalige Koepelgevangenis van Breda haar wereldpremière beleeft. Dit theaterspektakel zal in ieder geval twee maanden lang te zien zijn op deze iconische locatie. In de voorstelling met actuele thema's als duurzaamheid en astrologie zijn hoofdrollen weggelegd voor René van Kooten, Hilke Bierman, Dennis Willekens, Marcel Visscher en aanstormend talent Dominique de Bont (winnares Musical Award aanstormend talent 2020).

Dominique de Bont - photo credit by Karin Jonkers

Met ZODIAC de musical wil Stichting Zodiac mensen en organisaties via podiumkunsten inspireren. In het verhaal spiegelen de sterrenbeelden de bezoekers een toekomstbeeld voor, dat misschien wel helemaal niet zo ver weg is. "Het basis-idee had ik 30 jaar geleden al, maar het is alsof het zo bedoeld is, actueler dan nu kan het verhaal niet zijn", aldus producent Peet Nieuwenhuijsen. "Daarom gaan we ook waar mogelijk volop door met de productie, om zodra de deuren weer open mogen bezoekers te verwelkomen."

René van Kooten - photo credit by Karin Jonkers

Cast en creatives

Bekende namen uit de musicalwereld werken mee aan deze nieuwe musical. William Spaaij als regisseur, Stanley Burleson neemt de choreografie voor zijn rekening en Dick van den Heuvel schreef het script. Na de audities van een paar maanden geleden worden nu ook de eerste namen bekendgemaakt: René van Kooten speelt de secretaris-generaal en Dominique de Bont zijn opstandige dochter Evi. Verder zijn onder anderen Hilke Bierman, Dennis Willekens en Marcel Visscher te zien. In de komende weken wordt de complete cast bekendgemaakt. William Spaaij: "Na een corona-test voor alle castleden en de creatives hebben we een eerste workshop met elkaar mogen beleven. De feedback en energie uit de groep hebben ons zoveel inspiratie gegeven om nu echt de laatste puntjes op de i te gaan zetten voor het script, de songs en de innovatieve technologie die we gebruiken. Het wordt een heel bijzondere belevenis."

Start kaartverkoop

Om de productie helemaal klaar te hebben staan en dan zo snel mogelijk bezoekers te kunnen verwelkomen start vandaag om 11.00 uur de kaartverkoop. Gezien de huidige omstandigheden is de première een maand uitgesteld en gaan nu enkel de maanden mei en juni in de verkoop.

De musical is te zien in de monumentale Koepel van Breda. Er worden vier indrukwekkende tribunes in de dertig meter hoge ruimte gebouwd, ieder met eigen ingang en horeca- en toiletvoorzieningen. Door in het verkoopproces gebruik te maken van een social distancing tool is er steeds sprake van ruime afstand tussen de bezoekers. Daarnaast geldt er een coulant ticketingbeleid.

Over De Koepel in Breda

De iconische Koepelgevangenis in Breda werd aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd en diende al die tijd als penitentiaire instelling. In 2016 werd het gebouw tot groot ongenoegen van de Bredase bevolking definitief gesloten. Protesten mochten niet baten: op 1 januari 2016 gingen alle deuren dicht. Tót nu. Nu is de monumentale Koepel de ultieme locatie voor een verhaal dat zich deels in het heelal afspeelt. Door de innovatieve technologie met drones en projecties voelen de bezoekers zich tijdens de voorstelling onderdeel van het universum.

Over Stichting Zodiac

Stichting Zodiac zet zich in om mensen en organisaties te inspireren tot een bewuster leven. Dat doet de Stichting met eigentijdse theaterproducties. Met actuele verhalen, toepassing van nieuwe technologie en een betoverende mix van toneel, muziek en dans. In mei 2021 brengt Stichting Zodiac zijn eerste theaterspektakel in De Koepel in Breda.

De kaartverkoop voor ZODIAC de musical start vandaag om 11.00 uur. Meer informatie op: www.zodiacdemusical.nl.