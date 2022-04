BWW Feature: HOOFDROLLEN VOOR MYLÈNE D'ANJOU EN MERIJN OERLEMANS IN MUSICAL 'MEES KEES OP KAMP'

Afgelopen najaar kondigde producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties aan dat de leukste meester van Nederland, Mees Kees, eindelijk naar het theater komt! Vandaag is bekend gemaakt dat de hoofdrollen in de theaterversie zijn weggelegd voor Merijn Oerlemans als Mees Kees en Mylene d'Anjou als Mevrouw Dreus. De musical 'Mees Kees Op Kamp' is vanaf september 2022 te zien door heel Nederland.

De afgelopen jaren is 'Mees Kees' uitgegroeid tot één van de populairste meesters van Nederland. Zo trok de film, met de gelijknamige titel als de allereerste musical 'Mees Kees Op Kamp', meer dan 600.000 bezoekers naar de bioscoop.

Mylène d'Anjou schitterde eerder in grote musicals als 'Verliefd op Ibiza', 'The Addams Family', 'Ciske de Rat' en 'Mamma Mia!'. Daarnaast stond zij in tal van (eigen) cabaretvoorstellingen en was afgelopen jaren veelvuldig te zien in de SBS6-comedy 'Komt een man bij de dokter'.

Oerlemans schitterde afgelopen theaterseizoenen in tal van jeugdmusicals als 'Kruistocht in Spijkerbroek', 'Koning van Katoren' en als solist in de landelijke tourproductie 'Bella Italia'. Op dit moment schittert hij in de muzikale geschiedenisvoorstelling 'Willem Junior'. Op televisie maakte Merijn zijn opwachting als jury in het RTL4-programma 'All Together Now' en onlangs in 'De Alleskunner VIPS' bij SBS6.

De musical vertelt het verhaal over Mees Kees die met zijn klas op kamp gaat naar de duinen. Omdat Mevrouw Dreus wil dat het vooral een leerzame werkweek wordt, geeft ze Mees Kees een goed dichtgetimmerd werkplan mee. Maar Mees Kees zou Mees Kees niet zijn als hij zelfs van het werkplan van Mevrouw Dreus een geweldig kamp weet te maken!

Het script is in handen van Allard Blom, Martin Michel tekent voor de regie en Marnix Wetzer zal de muziek produceren voor deze nieuwe musical. Evenals bij de bioscoopfilms blijft Mirjam Oldenhave, schrijfster van de boekenreeks, nauw betrokken bij de musical.

''Voor de theaterversie zijn we echt op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van de bekende personages. Ik ben dan ook waanzinnig trots om vandaag bekend te mogen maken dat Merijn en Mylene gestalte gaan geven aan Mees Kees en Mevrouw Dreus. Ik sta dan ook te stuiteren om met z'n allen op kamp te gaan!'' aldus producent Sturkenboom.

De musical 'Mees Kees Op Kamp' is vanaf 3 september 2022 te zien door heel Nederland. De kaartverkoop start binnenkort. Voor meer informatie, ga naar: www.meeskeesdemusical.nl