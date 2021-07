BWW Feature: HANS KLOK BRENGT LAS VEGAS NAAR AMSTERDAM!

Deze week start de kaartverkoop van VEGAS: een spectaculair entertainment programma, geïnspireerd op de magische stad Las Vegas. VEGAS is een restaurant en club in één, zoals alleen de beste hotels in Las Vegas dat (nu nog) doen. Inclusief showelementen in een internationaal decor. Met topillusionist Hans Klok als boegbeeld en de crème de la crème van de Nederlandse showbizz. In het splinternieuwe Amsterdamse The Harbour Club Theater dat in september de deuren opent.

De restaurants van The Harbour Group, met 6 vestigingen van The Harbour Club, staan bekend om hun spraakmakende restaurantformule, waarin gastronomie en live entertainment onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. VEGAS wordt geproduceerd in samenwerking met event agency BENZ Events en creative concept company Brandconnection.

VEGAS is een restaurant, show & club in één. Met live musicians, varieté acts en DJ's. Een restaurant dat geleidelijk overgaat in een hippe club met onvergetelijke showelementen. VEGAS is gebaseerd op een toprestaurant uit één van de casino's in Las Vegas zoals TAO in The Venetian of HEART en LIO op Ibiza. Een avondvullend programma waar u tot voor kort het vliegtuig voor moest pakken, beleeft u vanaf september in The Harbour Club Theater dat speciaal voor VEGAS wordt gebouwd.

'Vanaf het moment dat onze gasten binnenkomen, worden ze tot diep in de nacht vermaakt. Met fantastische gerechten en top entertainment. Voor het eerst in Nederland komen wij met een vorm van dining en entertainment die in Nederland nog niet bestaat. Het brengt de dinner shows naar een zeer hoog niveau; we vertellen geen verhaal met een kop en een staart, maar trekken onze gasten voor even uit de waan van de dag en verruilen de echte wereld voor een illusionaire realiteit', aldus de eigenaren van The Harbour Club, Joost Verhoeven en Richard van Leeuwen. 'Momenteel ben ik met de creatief producent van VEGAS, Niels Houtepen (Brandconnection), Pablo Zwikker (BENZ Events) en de chef de cuisine van The Harbour Club, Melchor Soto Fernandez, druk bezig om het programma te repeteren en startklaar te maken,' laat Hans Klok weten. 'Het wordt geweldig. En hoe waanzinnig om hier straks een heuse show te brengen: Vegas is mijn tweede huis, see you in VEGAS!'

Kaarten voor VEGAS zijn vanaf nu te koop via: www.theharbourclub.com/vegas