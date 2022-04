BWW Feature: GROOTSE MUSICAL CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY VOOR HET EERST IN NEDERLAND!

Op zondagmiddag 11 september 2022 zal de grootse musical Charlie and the Chocolate Factory in première gaan in theater DeLaMar in Amsterdam. Na West End & Broadway presenteert Stichting Theateralliantie deze meeslepende musical nu voor het eerst in Nederland, in de regie van Jasper Verheugd. Roald Dahls populairste boek komt tot leven in een spectaculaire musical vol prachtige nummers, een oogstrelend decor en geestig herkenbare personages. In het wereldberoemde verhaal is een grote rol weggelegd voor het mysterie rondom het personage Willy Wonka en zijn chocoladefabriek. In lijn daarmee blijft het ook geheim welke acteur deze hoofdrol gaat vertolken.

Charlie and the Chocolate Factory vertelt het alom bekende verhaal over Charlie die een van de gouden tickets bemachtigt waarmee hij toegang krijgt tot de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka. De musical zal van september 2022 tot en met begin maart 2023 te zien zijn in 17 grote theaters door het hele land. De kaartverkoop is nu gestart.

Trailer:

Het verhaal

De wereldberoemde Willy Wonka opent de poorten van zijn mysterieuze chocoladefabriek, maar slechts voor vijf gelukkigen die een gouden ticket weten te vinden. Het is de grootste wens van de jonge Charlie om de fabriek te mogen bezoeken, iets waar hij al jaren van droomt en alles voor over heeft. Maar het gezin van Charlie is arm en de kans op het vinden van een gouden ticket is heel klein. Een schril contrast met de vier kinderen uit de welgesteldere milieus, die zonder veel moeite een gouden ticket weten te bemachtigen. Maar Charlie heeft geluk en vindt het laatste ticket. Samen met de vier andere ticketwinnaars gaat hij op een onvergetelijke reis door de wondere wereld van Willy Wonka's chocoladefabriek. Wat begon als een rondleiding blijkt echter een test van de eigenzinnige Willy Wonka te zijn, om een waardige opvolger als directeur van zijn fabriek te vinden.