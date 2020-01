BWW Feature: DE GRAAF & CORNELISSEN ENTERTAINMENT BRENGT MUSICAL SATURDAY NIGHT FEVER at National Tour

Met in de hoofdrollen Vajèn van den Bosch en Javan Hoen!

Hans Cornelissen en Ruud de Graaf zijn verheugd te melden dat de musical Saturday Night Fever weer naar Nederland komt. In het theaterseizoen 2020/2021 is deze musical, met muziek van de legendarische Bee Gees, in de Nederlandse theaters te zien. Met wereldhits als 'Night Fever', 'You should be dancing' en 'How deep is your love'. Een show vol swingende discomuziek, maar ook met een heftig verhaal én in een nieuwe en rauwere versie. Saturday Night Fever, geregisseerd door Martin Michel, gaat in januari 2021 in première in het Zaantheater te Zaandam.

Vajèn van den Bosch treedt met de rol van Stephanie Mangano in de voetsporen van Chantal Janzen en Noortje Herlaar. Vajèn speelde eerder in vele theaterproducties waaronder hoofdrollen in de musicals Grease, On Your Feet! en de Cirque du Soleil-musical Paramour in Hamburg. "We zijn heel blij dat we de samenwerking met Vajèn voortzetten. Met haar eerste komische rol als Lauren in Kinky Boots, waarvoor ze genomineerd is voor een Musical Award, maakt ze een verpletterende indruk" aldus producent Hans Cornelissen.

Javan Hoen kwam eerder in aanraking met de rol Tony Manero tijdens zijn deelname aan het programma Sunday Night Fever op RTL4. Hans Cornelissen: "Ons artistieke team is van mening met Javan dé ideale mannelijke hoofdrolspeler voor Saturday Night Fever anno 2021 binnen te halen." Javan was eerder te zien in producties in binnen-en buitenland waaronder de musicals West Side Story, Hair en The Addams Family.



Het verhaal

In een verfwinkel in de New Yorkse wijk Brooklyn droomt Tony Manero ervan om aan zijn uitzichtloze leven te ontsnappen. Op zaterdagavonden stappen Tony en zijn vrienden uit de realiteit in de discotheek '2001 Odyssee'. Als koning van de dansvloer is Tony, gekleed in een wit pak, het voorbeeld voor alle jongens en wordt hij aanbeden door alle vrouwen. Op een mooie avond ontmoet Tony in de discotheek de beeldschone Stephanie Mangano en laat hij zijn vast danspartner Annette voor haar vallen. Stephanie droomt van een ander leven in het glamoureuze Manhattan aan de andere kant van de East River. Ook Tony begint deze verlangens te koesteren. Dit leidt tot stevige confrontaties met vrienden en familie en een aantal dramatische gebeurtenissen. Samen met Stephanie waagt hij uiteindelijk de stap naar het illustere Manhattan.



Praktische informatie

Saturday Night Fever wordt geproduceerd door De Graaf en Cornelissen Entertainment. De musical beleeft in januari 2021 haar landelijke première in het Zaantheater te Zaandam en reist daarna tot medio juni 2021 langs de Nederlandse theaters. Meer informatie is te vinden op www.musicalsaturdaynightfever.nl.





