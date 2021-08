BWW Feature: BASTIAAN RAGAS KRIJGT HOOFDROL IN ZODIAC DE MUSICAL at Koepelgevangenis Breda!

Bastiaan Ragas bestormt de planken in ZODIAC de musical. Na 12 jaar is Ragas terug in een grote musical. Aankomende zondag 8 augustus beleeft hij zijn première als Frederik in de musicalproductie. Hij wisselt daarmee de rol af met René van Kooten. De musical brengt op unieke wijze verschillende actualiteiten naar voren. Zo spelen thema's als duurzaamheid en bewustwording een grote rol in ZODIAC. In de voorstelling wordt gebruik gemaakt van 360 graden projecties en drones. De musical is momenteel te zien in de iconische locatie De Koepel in Breda.

"Ik ben enorm vereerd dat ik deze imposante rol met René mag afwisselen. Het verhaal van ZODIAC de musical is actueler dan ooit en hoop zeker iets meer bewustzijn over de toekomst van onze aarde te creëren. Maar ik wil vooral het publiek een prachtige show en theaterervaring laten beleven en dat is ZODIAC zeker.", aldus Bastiaan Ragas

In 2002 waren de kaarten net iets anders geschud, toen nam René de rol van Bastiaan over in Aida de Musical omdat Ragas een rol ging spelen in de musical 3 Musketiers. René: "Nu zijn na al die jaren de rollen omgedraaid. Ik ben ervan overtuigd dat hij de rol van Frederik op zijn eigen fantastische manier gaat spelen."



Het verhaal

Het jaar 2031. Onze planeet is er slecht aan toe. Het universum heeft de mensheid opgegeven en de dierenriem - de zodiac - daagt de dappere Boogschutter uit om naar de aarde af te dalen. Zijn opdracht? De vier elementen, VUUR - AARDE - LUCHT - WATER, terugvorderen op de mens. Daar aangekomen ziet hij de wereld al snel met andere ogen. Hij valt van de ene verwondering in de andere en ontdekt hoe mooi het eigenlijk is om mens te zijn. Lukt het Bo om de planeet en de mensen waarvan hij is gaan houden, alsnog te redden? Kan hij het tij nog keren?

Voor meer informatie over Stichting Zodiac en ZODIAC de musical: www.zodiacdemusical.nl

Foto credit: Robin Kamphuis