BWW Feature: ACTEURS VOOR DE TOCHT AUDITEREN ONLINE at Home Auditions

Leeuwarden, 22 april 2020

Acteurs voor De Tocht auditeren online

20 maart hadden de eerste audities plaats moeten vinden voor spektakelmusical De Tocht maar i.v.m. de situatie rondom COVID-19 konden deze niet doorgaan. De première op 2 oktober 2021 lijkt nog ver weg maar de planning is strak gezien de omvang van de productie. Daarom vinden er in april online audities plaats.

'Het is een geweldig idee om de eerste rondes van de audities op deze manier plaats te laten vinden. Het inspirerende aan het team van De Tocht is dat ze alleen maar denken in mogelijkheden en oplossingen. Ze zijn nieuw in het veld en dat is heel verfrissend' aldus Eddy Habbema, regisseur van De Tocht.

Habbema zal de audities samen met o.a. Tjerk Kooistra (assistent regisseur) en Allard Blom (script) beoordelen. Er wordt gezocht naar acteurs voor de vijf hoofdrollen die in de voorstelling een vriendengroep spelen in de leeftijdscategorie 30/40 jaar. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor een vrouw van plusminus 50 jaar.

'Middels het online auditeren willen we kennis maken met de auditanten en o.a. hun zang kwaliteit beoordelen. In de volgende auditie ronde, in mei, wordt ingezoomd op de specifieke hoofdrollen. In juni, afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent COVID-19, volgt dan een derde auditie ronde welke hopelijk fysiek op locatie is, zodat we ook kunnen zien hoe de acteurs in samenspel uit de verf komen' licht Tjerk toe.

Naast de auditierondes voor de hoofdrollen is er een open call voor o.a. het ensemble, figuranten en andere rollen waar iedereen die interesse en ambitie heeft om in een musical te spelen, zich voor aan kan melden. 'We maken De Tocht met heel Nederland, en we willen juist ook nieuw talent een kans geven. Nu de drempel om te auditeren via deze digitale manier lager ligt doen we daarom ook een oproep aan alle verborgen parels in Nederland om zich aan te melden om auditie te doen voor de Tocht' aldus Madelène van Beuzekom. Vanaf vandaag kun je je inschrijven voor de audities via www.musicaldetocht.frl/auditie.





