BORRELNOOTJEZ Comes to Grote Zaal Next Month

Absurde situaties, muziek, zelfspot en een flinke dosis slapstick.

Wat gisteren nog oké was, is vandaag not done. In ‘El7ebs (gevangenis)’ van comedygezelschap BORRELNOOTJEZ is Nederland veranderd in een dystopische dwangbuis, waar je niets meer mag zeggen over iets of iemand. Voor Arnold, MischMisch, Fatah, Reza, Fou3ad en een hele stal nieuwe typetjes staat hun bestaan op het spel. Kunnen zij nog zijn wie ze zijn?

BORRELNOOTJEZ slepen je via een proces van ondervraging en rechtbankverhalen mee tot aan de bajes. Met nog meer typetjes, absurde situaties, muziek, zelfspot en een flinke dosis slapstick geven Khalid en Hamza je een kijkje in hun schizofrene hoofden. En na de show zien ze je graag bij de politie-lineup… eeh meet & greet.

