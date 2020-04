Utrecht, 7 April 2020

Bijzonder initiatief van Hans Klok

Unieke samenwerking tussen Nederlandse goochelaars en illusionisten

Vanuit zijn huis in Las Vegas heeft Hans Klok veel van zijn Nederlandse collega-magicians benaderd om de handen ineen te slaan. Om de miljoenen mensen die thuis in quarantaine zitten een steuntje in de rug te geven, hebben Nederlandse magicians een minifilm opgenomen waarin ze, vanuit hun eigen huis, hun magie delen voor degene die wat verwondering kan gebruiken. Een extra hoofdrol is weggelegd voor de kaart harten vier.

'Ook voor de goochelaars en illusionisten is er nu geen werk,' laat Hans Klok vanuit Las Vegas weten. 'Maar dat wil niet zeggen dat we de liefhebbers van dit genre niets te bieden hebben. We willen hen graag blijven verwonderen. Daarom heb ik een selectie van bevriende collega's gevraagd om een kaarttruc te tonen en deze op een veilige manier aan elkaar door te geven. En allen gebruiken we de harten vier. De harten vier staat namelijk ook bekend als the four of hearts als the four of love.'

In de minifilm, samengesteld door Niels Houtepen, is te zien hoe Hans Klok vanuit zijn huis in Las Vegas met zijn kaarttruc start en deze op ludieke wijze doorgeeft. Andere goochelaars en illusionisten die vervolgens te zien zijn, zijn onder andere Hans' vriend Danny van Ling, Hans Kazàn, Niels Houtepen, Peter Vogel, Arnaud van Rietschoten, Niek Takens, Robin Matrix, Danny Urbanus, Ronald Moray, Marc Woods en Miki Dark. Allen doen zij een kaarttruc met daarin iedere keer weer een hoofdrol voor de harten vier.

Het unieke filmpje is vanaf nu op Youtube te bekijken via deze link: https://youtu.be/-jmO0KqogEs





