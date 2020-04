Utrecht, 3 April 2020

Antje Monteiro komt met eigen voedingssupplementenlijn, By Antje die nu verkrijgbaar is via Amazon.nl

Fit at Home is voor haar nieuwe voedingssupplementenlijn 'By Antje' een samenwerking met Amazon aangegaan. Amazon introduceerde onlangs de langverwachte Amazon winkel in Nederland. Fit at Home founder Antje Monteiro is enorm blij met deze samenwerking. In alle landen waar het concern zijn intrede deed, heeft het bedrijf zijn stempel gedrukt op de e- commercemarkt. Vanaf nu is de voedingssupplementenlijn 'By Antje' te verkrijgen via amazon.nl.

Fit at Home is het eerste sportplatform dat als enige thuissporters de mogelijkheid biedt om vanuit huis via je televisie, on demand te sporten wanneer het uitkomt. Naast een thuissportplatform heeft Fit at Home een breed assortiment met alle benodigde sportattributen voor de thuissporter, een online magazine en een gloednieuwe voedingssupplementenlijn. Hiermee biedt Fit at Home de thuissporter een totaalpakket om fit te worden en blijven!

Fit at Home founder Antje Monteiro: "Ik heb Fit at Home opgericht, zodat iedereen vanuit huis kan werken aan zijn of haar gezondheid. Sporten voor je tv, on demand, wanneer het jou uitkomt! Iedereen weet dat het belangrijk is om fit te zijn, zeker in deze tijd! Wij zijn als gezondheidsplatform altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met het ontwikkelen van hoogwaardige voedingssupplementen. Met o.a. Weight Balance, Multi Vitamins en een Energy Booster helpen we graag om ieders vitaliteit en gezondheid op peil te houden! We zijn daarom trots op deze unieke samenwerking met Amazon waardoor we deze essentiële aanvullingen op je voeding en work-out onder de aandacht kunnen brengen! Gezonde en gevarieerde voeding staat centraal. Mijn voedingssupplementenlijn, By Antje, geeft je de benodigde aanvulling op je eetpatroon en work-out!"

Amazon

Verkopen op marketplaces is de online e-commerce trend van tegenwoordig en Amazon daarin een van de grootste spelers. De Amerikaanse gigant is al niet meer weg te denken in het naastgelegen Duitsland en is dus nu ook in Nederland! Fit at Home is trots op de unieke samenwerking om haar voedingssupplementenlijn via een dergelijk platform te mogen aanbieden.

Over Fit at Home

We weten dat wij dagelijks meer moeten bewegen. In deze drukke tijden is een fit en gezond lichaam steeds belangrijker. Maar wie geen zin of tijd heeft om naar de sportschool te gaan kan thuis voor de televisie sporten met je eigen personal trainer. Fit at Home is het eerste landelijke sportplatform waar je on demand via de tv kan sporten via KPN en ZIGGO. Dit nieuwe sporten is bedacht en uitgewerkt door Antje Monteiro. De trainers, die aan Fit at Home meewerken, zijn de personal trainers van de sterren. Zo kun je o.a. trainen met de personal trainers van Afrojack, Quinty Trustfull, Humberto Tan, Romy Monteiro, Waylon, Tatjana, Johnny de Mol, Jeroen van der Boom e.v.a.

Fit at Home biedt diverse work-outs aan, zoals Billen Benen, Total body, Kickboksen, Intensity, Kids & Fun, EMS & Fit, Yoga en Zwanger & Fit. Met meer dan 1000 work-outs wordt meer bewegen nog efficiënter en toegankelijker, waar en wanneer jij wilt!

Voor meer informatie: www.fitathome.nl

Fit at Home ...... Sporten doe ik thuis!





