Ángel Aurelio Hernández Arreola Recibió El Premio Bellas Artes De Obra De Teatro Para Niñas, Niños Y Jóvenes Perla Szuchmacher 2023

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), el estado de Coahuila, por medio de su Secretaría de Cultura y el Patronato del Teatro Isauro Martínez, entregaron el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Szuchmacher 2023 a Ángel Aurelio Hernández Arreola, por su obra Oceanía: Pequeños manifiestos que alcanzan continentes lejanos.

Ángel Aurelio comentó que recibe el premio pensando en que la necesidad de hablar de las juventudes siga relacionándose con aquella de provocar rebeliones: “Estas juventudes que se rebelan hoy son las que se han organizado desde la suma de sus propias voluntades en muchos casos inapreciables, para rebelarse, conformando resistencias necesarias ante las causas que consideran elementalmente justas”.

Refirió que escribió Oceanía: Pequeños manifiestos que alcanzan continentes lejanos como un manifiesto que pueda llegar a escucharse: “Un manifiesto que se relaciona con la capacidad del activismo entre la juventud en contra de los sistemas de dominación y a favor de generar espacios de diálogo y consenso, de cercanía, de igualdad, y no de exclusión; de escucha, acompañamiento, de instancias, de afecto y reparo. La voz de esta colectividad está donde esa voz quiere estar, no donde queremos ponerla”.

En su oportunidad, el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda, agradeció la presencia y la hospitalidad de las autoridades estatales y de Cultura, y recordó que el reconocimiento otorgado por el Inbal lo han recibido dramaturgos y escritores, como Sabina Berman, Antonio Malpica, Silvia Tomasa Rivera, Berta Hiriart, Ignacio Padilla, por mencionar algunos.

Comentó que en la obra Ángel plantea condiciones sociales que viven los jóvenes, como el derecho a migrar libremente, el embarazo adolescente, el bullying, y cómo estas circunstancias afectan las emociones y los cuerpos de las y los adolescentes, lo que genera nuevas desigualdades, y crea necesidades que no siempre pueden ser cubiertas.

Por su parte, el presidente del Patronato del Teatro Isauro Martínez agradeció la presencia de las autoridades del Inbal y a los participantes de la convocatoria, y felicitó a Ángel Aurelio por su destacado trabajo. De igual forma, recordó que el reconocimiento es fruto de una colaboración entre instituciones desde hace 43 años.

Finalmente, la directora del Teatro Isauro Martínez puntualizó que es una alegría premiar esta iniciativa que además ha distinguido a grandes dramaturgos que de manera talentosa encaran su vocación al teatro para niñas, niños y jóvenes. Además, destacó que el trabajo del autor galardonado se ha caracterizado por la aplicación de acciones documentales en diversos países que han resistido conflictos sociales.

