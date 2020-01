Winners Announced For 2019 BroadwayWorld Mexico Awards

Following a record number of nominations and votes, winners have been announced for the 2019 BroadwayWorld Mexico Awards, brought to you by TodayTix!! The nominees were set, audiences voted, and now we get to recognize local theatres and performers for their outstanding achievement!

Regional productions, touring shows, and more were all included, honoring productions which opened between October 1, 2018 through September 30, 2019.

Theatres and individual winners can download digital certificates for use on social media, website, and print HERE.

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical

Margarita Giles - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Actuación Femenina de Reparto en una Obra

Ari Albarrán - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2

Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical

Itzel Gaitán - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Actuación Femenina Principal en una Obra

Majo Pérez - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2

Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical

Fabián Herz - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Actuación Masculina de Reparto en una Obra

Adrián Vázquez - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2

Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical

Freddy García - Gurutaka - Teatro Experimental de Jalisco

Mejor Actuación Masculina Principal en una Obra

José Luis 'Guana' Rodríguez - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2

Mejor Compañía Productora

Cedeño Producciones (Paparazzi / Gurutaka)

Mejor Coreografía Original

Mauricio Cedeño - Paparazzi - Vivian Blumenthal

Mejor Dirección de un Musical

Marco Anthonio / Beto Torres - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés

Mejor Dirección de una Obra

Victor Aceves - Mujer sin Vuitton - Teatro Experimental de Jalisco

Mejor Dirección Musical en un Musical

Olga Cassab - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Diseño de Iluminación en un Musical

Marco Anthonio - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés

Mejor Diseño de Iluminación en una Obra

Benjamín Alayón Ayala (del original de Ric Mountjoy) - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2

Mejor Diseño de Vestuario Original en un Musical

José Manuel Majul - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Diseño de Vestuario Original en una Obra

Elda Alicia Mar - La Dama de Negro - Teatro Ofelia

Mejor Diseño Escenográfico en un Musical

Lorena Serrano - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Diseño Escenográfico en una Obra

Roberto López - La Dama de Negro - Teatro Ofelia

Mejor Diseño Sonoro en un Musical

Federico Anaya - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Diseño Sonoro en una Obra

Sergio Santoyo - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2

Mejor Ensamble en un Musical

Paparazzi - Vivian Blumenthal

Mejor Musical

El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense

Mejor Obra de Teatro

La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2

Mejor Proyecto Académico (Obra o Musical)

Mamma Mía! / ITESM GDL - Conjunto Santander

