Visitantes Del Ex Teresa Arte Actual Podrán Presenciar Performance De La Muestra TentaOcular: Desiertos De Lo Real

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentarán el performance de la exposición temporal tentaOcular: desiertos de lo real, de la artista multidisciplinaria, poeta y escritora Diana J. Torres, este 9 de junio, a las 19:00 horas, en el recinto Ex Teresa Arte Actual.







En entrevista, la poeta señaló: “Me considero feminista porque es la mejor forma de lucha contra la opresión del patriarcado y el capitalismo, y también por la consecución de la libertad”.







Diana J. Torres nació en 1981, en Madrid, España, pero radica en México, según su currículum, “fue criada en una antiautoritaria familia de clase obrera con fuertes intereses artísticos. De este modo, tuvo el privilegio de crecer en un entorno donde la imaginación, la expresión y la libertad eran los únicos caminos por seguir”.







Luego de salir del entorno familiar, y decepcionada del mundo “real”, la artista se convirtió en feminista y luchadora, por lo que comenzó a mostrar su descontento mediante recitales de poesía en antros, el performance radical, el trabajo literario, la acción directa y la organización de eventos.







Como integrante del movimiento punk, Torres conoció de cerca la inconformidad y la rebeldía constantes, por ello ha ofrecido cientos de talleres denominados “eyaculación femenina” tanto en México como en Europa.







Su insatisfacción no solo es física y social, sino también mental, de ahí que haya escrito libros que haya que leer detenidamente y sin prejuicios de ningún tipo. Primeo, con el titulado Pornoterrorismo, publicado en 2011.







Torres comentó que el pornoterrorismo “es una herramienta y un arma. A mí me ha servido para construir una forma de expresar la rabia hacia una sociedad que nos ha robado el cuerpo, el género y la sexualidad, y para combatir toda la mierda que nos rodea desde un punto de vista feminista pro-sex y anarquista”.







“Por muy anarquista o punk que sea, el pornoterrorismo no lo cree para destruir cosas, sino para generar propuestas que pudieran hacernos la vida un poco más sencilla y tener un acceso diferente a la sensualidad, el placer, el deseo, el género (…) Fue un acto de amor”.







Diana J. Torres también escribió dos libros más tan polémicos como el precedente, Coño Potens (2015) y Vomitorium (2017).







Durante varios años la artista formó parte del movimiento post-porno de Barcelona y ha organizado, al lado de Lucía Egaña, el Festival Internacional Muestra Marrana.







Confiesa que “por mi manera de poner en escena el cuerpo y el placer, no encajo en los canales de pornografía ni en los del arte”; por eso mis obras multidisciplinarias están abiertas a lo que la gente quiera creer.





Finalmente, explicó que sus performances “consisten en mi cuerpo en el escenario tratando, mediante imágenes, música, poesía, acciones e interacciones, de poner a la gente en un buen estado de ánimo para recibir informaciones que conciernen a sus cuerpos, sexualidad y géneros”.