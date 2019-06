THE MAN.THE MUSIC.THE SHOW: HUGH JACKMAN listo para México en octubre 2019

HUGH JACKMAN: Extraordinario actor, cantante, productor y filántropo de origen australiano que no sólo ha cautivado a su público por actuaciones como Logan/Wolverine, Kate & Leopold, Los Miserables en cine, y The Greatest Showman,entre muchos otros trabajos cinematográficos, de televisión y por supuesto de Teatro.

Se ha ganado el respeto y afecto de su público, además de nominaciones y premios en cine y teatro.

En cuatro ocasiones ha sido presentador de la Ceremonia de Entrega de los Premios Tony a lo mejor del Teatro en Nueva York, entre otras participaciones más.

Sus incursiones artísticas comenzaron propiamente en su natal Australia en 1994, tanto en televisión como en Teatro. En 1995, formó parte del elenco en Melbourne de Disney's Beauty and the Beast en el papel de Gastón. Posteriormente en 1998 en el West End de Londres, interpretó a Curly en Oklahoma!, aunque el papel que le otorgó un Tony Award a la mejor actuación en Broadway fue como Peter Allen en The Boy from Oz, tanto en NYC como en Australia.

Con toda su experiencia, ha llegado el momento para que HUGH JACKMAN se presente a su público de una forma muy especial, y por ello desde mayo del presente año conocemos a HUGH JACKMAN: THE MAN. THE MUSIC. THE SHOW.

Un gran espectáculo con orquesta en vivo donde Jackman no puede dejar de lado sus grandes interpretaciones de The Greatest Showman, Les Misérables, The Boy from Oz, entre otros grandes números fílmicos y teatrales.

El show ya comenzó su gira por Europa, donde ha incluido presentaciones en Amsterdam, Hamburgo, París, Manchester, Dublín y Londres entre otras capitales. En días pasado dio inicio de sus presentaciones por diversas ciudades de los Estados Unidos entre las que se incluyen Chicago, Toronto, Boston, Las Vegas y New York, entre otras, además de que incluirá presentaciones en ciudades de su natal Australia.

Y aunque sólo consideraba una fecha para Ciudad de México (el sábado 19 de octubre), el rotundo éxito e interés del público mexicano llevó a abrir una segunda presentación para el domingo 20 de octubre, ambas en la Arena Ciudad de México, y donde hasta el momento se completan aproximadamente 90 funciones de toda la gira.

