Reflexionan Sobre El Proceso Creativo De Los Muralistas Mexicanos Y Su Legado En El Arte Contemporáneo

“Para mí, José Clemente Orozco es el más rebelde, irreverente e inteligente de los muralistas”, dijo el artista Marcos Castro (1981), quien la noche del jueves ofreció una plática titulada La reinvención de la tradición. Legados del muralismo en el arte contemporáneo mexicano, en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.



En el marco de la exposición Apoderarse de todos los muros. Anteproyectos de José Clemente Orozco, la cual estará abierta hasta el 30 de julio en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el pintor mexicano comentó: “Me declaro un fan de los muralistas que ha dado este país”.



El artista egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Inbal, señaló que quiere seguir los pasos de los muralistas mexicanos, “pero mi idea es expandir el formato pictórico, es decir, sacar el cuadrado del dibujo y expandirlo en los muros”.



Apuntó que tras haber asistido a varias exposiciones “se despertó en mí la conciencia de cómo se instala una pieza pictórica y esto me indujo a querer ser muralista”.



Castro, quien ha expuesto en museos y galerías del país y del extranjero, aseguró que en sus murales utiliza símbolos e imágenes históricas y culturales de México.



El artista, quien hace 10 años pintó un mural en el Palacio de Bellas Artes, afirmó: “En mis obras de gran formato aparecen mi propia visión y versión de los hechos históricos. Por ejemplo, retomo elementos que me parecen relevantes para fusionarlos y sacarlos de contexto, con la finalidad de exponerlos en una situación diferente a lo que nos enseñan en la escuela”.



Con ayuda de diapositivas, Castro refirió que otro aspecto importante de sus obras tiene relación con el futurismo. “Planteo lo que podría ser una posibilidad del futuro, aunque hablando del presente y del pasado, o de cosas que me imagino podrían suceder”.



Para Marcos Castro la exposición actual de Orozco en el MPBA es de gran importancia, porque se muestra el proceso dibujístico previo a un mural, es decir, sus estudios de forma, los colores, la compostura y la composición, por lo que cabe afirmar que el artista nacido hace 140 años sigue siendo “genial”.



Comentó que en su caso no hace bocetos, sino planteamientos: “Tomo una fotografía del espacio en el que voy a trabajar y sobre ella trazo cosas que no necesariamente van a aparecer en el mural, pero empiezo a conectar historias”.

Castro sostuvo que su forma de trabajo es diferente al de los grandes muralistas, ya que ellos tenían todo calculado; “es impresionante ver toda su capacidad de genio”.