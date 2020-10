Quién es Quién en el Teatro en México: Cinthya Annel

Conozcamos a quienes hacen posible la magia teatral.

Retomando nuestra tradición de presentar a quienes hacen posible la magia teatral, tanto en escena como tras bambalinas, es un orgullo para BWW Mx presentar en esta ocasión a la actriz, cantante, modelo y psicóloga: CINTHYA ANNEL.

A Cynthia Annel tuvimos la oportunidad de conocerla en ocasión de la presentación del concierto homenaje al querido Mtro Marco Villafán: UNA NOCHE EN BROADWAY, que se presentó en diciembre de 2019 y, en virtud del éxito obtenido en su primera etapa, volvió a presentarse en febrero del presente año, pero tuvo que detener su ciclo en virtud de la situación mundial de salud que todos conocemos perfectamente.

Sin embargo, desde entonces, y a través de las diversas publicaciones que realiza en sus diversas redes sociales, nos damos cuenta que su pasión por la actuación, el canto, el baile y el modelaje no se iban a detener, y buscaría la forma de seguir presente.

Y es por ello, que nos dimos a la tarea de revisar su corta, pero muy fructífera trayectoria artística, y ahora la compartimos con todos ustedes:

Orgullosamente tapatía, Cinthya Annel nació en Guadalajara, Jalisco, y es egresada de la Licenciatura de Psicología. No obstante, su gran pasión por la actuación y el canto la llevan a comenzar sus estudios en la Academia Musicalerías (2010-2012), siguiendo sus estudios de canto con maestros como Paco Flores (2013) y tomando diversos talleres de 'Interpretación Teatro Musical' con María Filippini (2014), 'Casting Teatro Musical' con Claudia Romero (2015), 'Workshop' con Natalia Sosa, Ignacio Ayala y Tomás Castellanos (2016), 'Interpretación Teatro Musical' (2017) y el taller de actuación con Oswaldo Zárate (2017-2018).

En su natal Guadalajara, Cinthya participó en diversos proyectos de teatro entre los cuales figuran: La Tiendita de los Horrores -en el papel de Urchin Ronette (2013); Concierto Entre Amigos - soprano principal (2014); Cuentos de Navidad - soprano principal (2015); Frozen el Musical - Elsa (2015 a la fecha); Tiempos Mejores el Musical - Verónica (2015); Sexo, Sexo, Sexo el Musical - Jacqueline (2016); La Bella y la Bestia el Musical - Bella (2016-2017); Cuentos Para un Día de Sol - Trapitos (2017); Siddhartha el Musical - swing femenina (2017); Pippin - Fastrada (2018), y ¡Qué Plantón! - interpretando a la Orquidea (2018).

Al llegar a Ciudad de México, continúa su preparación en canto con Adriana del Río y en Artestudio con Donald Bertrand, José Sampedro, Rafa Maza, Hugo Robles, Enrique Arce entre otros (2018 a la fecha).

Pero además de sus estudios ha participado en diversos proyectos como Un Cuento de Navidad, en el papel de Espíritu de las Navidades Pasadas y swing femenina (Medina Producciones); Hoy No Me Puedo Levantar de Artestudio, en el papel de Malena; In The Heights de Artestudio, como Vanessa; y desde luego en Una Noche en el Edén Sideral... Homenaje a Marco Villafán y Maru Dueñas - solista (producción de Marú Villafán 2018-2019), y parte del elenco de Una Noche En Broadway (producción de Javier Moheno y Marú Villafán), compartiendo créditos de interpretación con grandes figuras del teatro musical como la Mtra Samantha Salgado, y los Mtros José Antonio López Tercero y Héctor Arroyo.



Al preguntarle qué es para ella el Teatro, nos compartió lo siguiente:

" El teatro para mí es mi mayor pasión; es lo que me hace sentir viva y, lo que en cierto punto, me hizo cambiar el rumbo de todo para entregarme a ello. El teatro es mi lugar seguro, pero al mismo tiempo, el lugar que más me ha hecho crecer y confrontarme conmigo misma, me ha hecho más humana.

Creo que la vida no es nada sin pasión y sin amor, y me parece que el teatro se rige en gran manera sobre esos principios, lo cual hace que me llene de una felicidad mucho más trascendente.

Desde el primer día que pisé un escenario por casualidad y me di cuenta de cómo se revolucionaba mi corazón y mi ser de estar ahí, me di cuenta que quería pasar el resto de mi vida haciendo esto. Así que siempre será mi mayor bendición el poder hacer lo que amo, con personas que amo para personas que amo.

Eso es el teatro para mí.

A las nuevas generaciones que se están (nos estamos jaja) preparando y que soñamos con esta carrera, les diría que recuerden que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay que estar trabajando siempre, desde clases para crecer profesionalmente, hasta ir a terapia para estar sanos emocionalmente, darnos tiempo para nosotros y sanar por que eso hará que nuestro arte sea más real, más vulnerable y más humano.

También me gustaría compartirles dos frases sobre las que he basado mi carrera al menos durante el año y medio que llevo viviendo en CDMX: -"You are enough, you are so enough, it's unbelievable how enough you are" (Eres suficiente, eres tan suficiente, es increíble lo suficiente que eres), y -"You have nothing to prove, only to share" (No tienes nada que probar, sólo que compartir)

Este medio es difícil; van a haber momentos en los que creemos que no somos suficientes, que la presión es demasiada, que todo es demasiado. Pero si profundizamos en saber que yo (con lo que soy y lo que no, con lo que sé y lo que no) soy suficiente, creo que eso nos dará la seguridad necesaria para seguir adelante.

Y sobre la segunda frase, recordar que no tienes nada que probarle a nadie. Si entras a un casting desde "voy a probar que soy bueno", muy probablemente lo harás desde el ego, la inseguridad o el complacer a los demás. Si en cambio dices "voy a compartir lo que sé hacer", es una oportunidad de compartir con otros y con amor lo que sabes hacer."

Muchas gracias CINTHYA ANNEL por compartirnos tu pasión y muy buenos consejos y reflexiones profesionales, y por supuesto que BWW Mx estará muy pendiente de sus siguientes pasos artísticos, que estamos seguros serán muy exitosos y con grandes aprendizajes para ti, como persona y profesional.

IG: @cinthyaannel

Imagen: Cortesía de Cinthya Annel

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en la Facultad de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor Regional en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com

Shows View More Mexico Stories Related Articles