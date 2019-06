Â¡QUE NO NOS CACHE TU MADRE! continÃºa su temporada con gran Ã©xito

Cualquier género teatral implica un grado muy particular de complejidad.

No obstante, la comedia siempre he pensado que debe tener un matiz particular donde no sólo te haga sonreír discretamente, sino sea capaz de desatar una buena, espontánea, amplia y hasta "sabrosa" carcajada. Hay que disfrutar la sonrisa y las carcajadas, porque además de ser liberadoras, crean efectos contra la tensión, el mal humor, entre otros.

Un buen chiste siempre se agradece, y más aún cuando el talento y experiencia de creativos que han vivido diversas experiencias artísticas en sus trayectorias se unen y comparten anécdotas, pueden llegar a construir una deliciosa comedia de enredo donde una Mamá, una Hija, un Conserje y un Niño, sean los encargados de llevar a su público al relajante y gratificante mundo de la risa.

Así, Ricardo Díaz (director y productor, quien ha dirigido montajes de la talla de Spelling Bee, El Violinista en el Tejado, Los Hartistas, Rock of Ages, El Sello Escarlata, y ha participado como creativo o talento de muchos proyectos más), y Abel Fernando (actor, cantante y bailarín con más de 30 años de trayectoria en televisión, series películas, y desde luego en Teatro, donde ha participado en montajes de la talla de Los Miserables, Cats, El Diluvio que Viene, La Bella y la Bestia y la obra que le llevo al estelar central de Jekyll & Hyde El Musical interpretando dichos personajes de forma excepcional), unen talentos para la creación y produccion de esta nueva comedia original ¡QUE NO NOS CACHE TU MADRE!, dirigida por Ricardo Díaz, y en la que participan Fran Meric, Karina Luna, Emiliano Pérez (en su presentación en teatro) y el propio Abel Fernando.

Fran Meric, actriz y conductora, con amplia trayectoria profesional, y Karina Luna, actriz y cantante, quien también suma una importante trayectoria y experiencia en teatro musical, televisión y cine, junto con el nuevo talento Emiliano Pérez, quien hace su debut a nivel profesional, integran una bomba de talento que nos hará disfrutar una comedia en dos actos, donde gozaremos de bromas, chistes, canciones, baile, la visita de una Mamá a su Hija y la amenaza de borrarla de su herencia si la HIja no demuestra haber "sentado cabeza", lo cual llevará a que el atento y servicial Conserje y su Niño, se vuelvan parte de esta divertida e inesperada pieza teatral.

La cita es todos los sábados a las 20:00 hrs en el Foro Cultural Coyoacanense de la ciudad de México, costos muy accesibles.

No pierdan la oportunidad de disfrutar una grata comedia para adolescentes y adultos, en una de las zonas más privilegiadas para vivir la cultura, el arte y el teatro en su máximo esplendor.

Mayor información o detalles, consulten su página en FB: ¡Que no nos cache tu madre! en FB.

Imagen: cortesía de ¡Que no nos cache tu madre! en FB

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México Norte en el área de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





Related Articles Shows View More Mexico Stories