Projeto #OutSideInSideOut Mostra Encontros Com Elencos De CHICAGO De 12 Países

Projeto #OutSideInSideOut mostra encontros com elencos de 'Chicago the Musical' de 12 países

A diretora e coreógrafa Tania Nardini, responsável pela direção de diversas montagens do musical 'Chicago' pelo mundo, já disponibilizou para os fãs do espetáculo, os quatro primeiros episódios de #OutSideInSideOut, que consiste em encontros online entre atores que fizeram o mesmo personagem em diversas montagens do musical pelo mundo.

Os encontros acontecem via Zoom, onde os atores de mais de 20 produções, e 12 países diferentes, compartilham um pouco mais de como foi sua experiência de interpretar determinado personagem cada um em seu respectivo país.

O primeiro episódio disponibilizado foi um encontro entre as atrizes que fizeram a personagem Velma Kelly nessas produções, onde contaram um pouco de suas experiências, ao interpretar essa personagem tão icônica, e suas histórias pessoais com o espetáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=3CzJJKZrEQQ

O segundo episódio traz uma conversa com Coreógrafos Residentes/Dance Captains e seus assistentes, falando um pouco do desafio que é trabalhar num musical que exige tanto da parte coreográfica.



O terceiro episódio mostra o encontro dos atores de várias partes do mundo que foram dirigidos por Tania Nardini no papel de Amos Hart em "Chicago, o Musical", se encontrando pela primeira vez, compartilhando suas experiências e conectando-se.

O quarto episódio, que foi ao ar na última quarta-feira(15), trouxe o encontro dos atores que deram vida ao personagem Billy Flyn nessas produções, onde também contaram um pouco de suas experiências com esse personagem,e suas histórias com o espetáculo.

Nos próximos episódios, será possível acompanhar encontros entre Roxies, Mama Mortons e outros personagens, além, também, de membros da produção e equipe criativa do espetáculo.

O projeto conta com uma equipe de sete pessoas na produção e organização: quatro do Brasil, sendo eles: Tania Nardini, Gabriel Malo, Tatiana Toyota e Thiago Jansen (que está em Portugal), uma da Korea, Kathy Lee, tradutora de Tania desde 2008, uma da Russia, Taisia Petrova, tradutora de Tania em 2013, e uma do México, Carolina Herzlt, diretora residente e tradutora em 2019.

Tania Nardini trabalhou com os mais importantes produtores, atores e diretores de teatro e televisão do Brasil. Esteve à frente da direção dos espetáculos "Priscilla - A Rainha do Deserto" e "Nuvem de Lágrimas", além de ser coreógrafa e diretora associada nas produções "O Rei e Eu" e "West Side Story". Coreografou "Raia 30" e "Cauby! Cauby! Uma Lembrança" e é a diretora responsável por todas as montagens do espetáculo Chicago, em qualquer parte do mundo, desde 2007, após ser diretora residente na montagem brasileira, já passaram por suas mãos as montagens de 'Chicago' de diversos países como México, África do Sul, França, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Argentina, Rússia, Alemanha e Dinamarca, além da recente montagem londrina do espetáculo.

Os episódios destes encontros são disponibilizados às quartas-feiras e sábados no canal do YouTube de Tania Nardini.

