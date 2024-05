El Clarinetista Benny Miranda, Invitado Al Ciclo Jóvenes Talento De La Orquesta De Cámara De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presenta el ciclo Jóvenes talento, con la participación especial de Benny Miranda, ganador del primer lugar en el Concurso Nacional de Clarinete del xx Festival Universitario de Clarinete de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llevó a cabo del 16 al 22 de octubre de 2023.

En el marco del programa 11 de la primera temporada 2024, el concierto se realizará el 9 de mayo a las 20:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el 12 de mayo a las 12:00 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez.

Benny Miranda, originario de Texcoco, Estado de México, inició estudios bajo la tutela de Clemente Miranda. En 2013 ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Ha sido clarinetista invitado en algunas de las agrupaciones más importantes del país: Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta del Teatro de Bellas Artes, Orquesta del Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

Ha participado en el Festival de Clarinete ICA (International Clarinet Association) en las ediciones 2022 y 2023, celebradas en Reno, Nevada, y Denver, Colorado. Actualmente es clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y continúa tomando clases de perfeccionamiento con el maestro Jacob DeVries.

Miranda interpretará el Concierto para clarinete, el cual fue compuesto por Mozart en 1791 y estrenado en el Teatro Nacional de Praga, siendo la última de las obras completas del compositor austriaco.

La OCBA estrena en México la Suite de las altas tierras escocesas, del compositor inglés Granville Bantock. Inspirado por esta región, cada uno de los cinco movimientos de la suite presenta una canción popular que Bantock pudo haber escuchado durante sus viajes por Escocia.

