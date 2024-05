Concierto Colaborativo Abre Archivo Histórico De Piezas Musicales Del Conservatorio Nacional De Música

Enter Your Email to Unlock This Article



Con la interpretación de obras del archivo histórico de la institución, el Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), comenzarán los Conciertos colaborativos: Tesoros musicales del siglo XIX mexicano, el 7 de mayo a las 13:00 h en la Sala 4 Agustín Caballero, del recinto del Inbal.

Martín de la Rosa, pianista, acompañado por sus estudiantes, y Martha Nualart, jefa de acervos del CNM, estarán a cargo de la presentación en un programa que contempla las obras: Gavota, de la Suite Mignonnette, de Julián Carrillo; ¡Maximiliano! Gran marcha para piano, de Ramón Martínez Avilez; el vals Concepción, de Víctor Manuel Loyo; Rumor de brisas, vals de Trinidad Moreno; Flores de tentación, Fox-trot oriental de Alfonso Esparza Oteo, y el danzón, Rosa. de Agustín Lara.

De acuerdo con Martha Nualart, el objetivo de la iniciativa es por un lado redescubrir y abrir el archivo de las partituras mexicanas de más de 100 años que están olvidadas en papeles y, por otro, dar difusión a estas piezas cuyos derechos de autor están vencidos.

“Algunos compositores como Agustín Lara son reconocidos, pero hay otros que no. Este es el sentido de los conciertos colaborativos”, indicó.

Señaló que para esta edición de los conciertos se presentará el maestro Martín de la Rosa; sin embargo, “la idea es que colaboren más personas y que los mismos estudiantes busquen obras desconocidas, que investiguen de estos compositores y que se reúnan para realizar más conciertos”.

