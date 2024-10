Gilberto Aceves Navarro, Uno De Los Configuradores Del Arte Mexicano Del Siglo XX

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) recuerda al grabador, pintor, escultor y docente Gilberto Aceves Navarro (Ciudad de México 1931- Cuernavaca, Morelos 2019) en su quinto aniversario luctuoso, el cual se conmemora este 20 de octubre. Un artista que, a decir del curador del Museo Nacional de Arte (Munal), David Caliz, configuró el arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX.

Nacido el 24 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México, Aceves Navarro fue uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto. Desde muy joven manifestó su interés por el dibujo, talento que devino a partir de ejercicios de observación intensa. Sin embargo, criado en el seno de una familia de artistas y a pesar de las objeciones de su madre, inició su formación en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (Enpeg) La Esmeralda del INBAL.

“Es uno de esos artistas bisagra, es decir, un puente entre lo que fue la Escuela Mexicana de Pintura y la generación posterior, pues transitó por esta búsqueda de la abstracción, fundamental para la generación de la Ruptura. Son artistas que ayudan a comprender un movimiento y el otro y cómo se puede transitar de los dos lados, entre lo figurativo y lo abstracto”, explicó Caliz.

Recordó que durante su formación en La Esmeralda, Aceves Navarro tuvo maestros fundamentales, entre ellos Ignacio Aguirre, Isidoro Ocampo y Enrique Assad Lara, por quien expresó una estima especial, pero también colaboró con artistas como David Alfaro Siqueiros (para los murales de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México) y Carlos Orozco Romero.

El también investigador destacó que Aceves Navarro fue fundamental para el panorama artístico del siglo XX, por su gran capacidad de experimentación: practicó el óleo, el acrílico, la serigrafía, el aguafuerte, la litografía, el dibujo a lápiz, la tinta, los collages, la escultura, el muralismo, fue un artista que ayudó a configurar el arte en la segunda mitad del siglo XX.

“Es de los primeros artistas que comienzan a experimentar, a partir de las técnicas, una nueva plástica dentro de la pintura mexicana, donde se destaca esa búsqueda constante del ritmo a partir del color, la forma, el tamaño, los intervalos, las densidades. Es un artista que transita en esa línea delgada entre la figuración y la abstracción”.

Agregó que ese amplio abordaje se refleja en su presencia dentro de las diversas colecciones del INBAL: “El Museo Nacional de la Estampa (Munae) tiene un importante acervo del maestro, seguido por la del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), pero también está dentro de las colecciones del Museo de Arte Moderno (MAM). El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) tiene un libro de artista, el cual es una serie de dibujos titulado Los pájaros de 1979, el cual ejemplifica su capacidad de transitar por diversas técnicas”.

Comentó que, si bien su quehacer estuvo influenciado por grandes artistas mexicanos, también fue cruzado por la literatura: “En una entrevista, además de destacar esa influencia que tuvieron otros artistas, también habla de importantes escritores, como Julio Torri o Carlos Pellicer, quienes sembraron en él ese gran interés por la cultura universal y la historia del arte.

“Basta acercarnos a su discurso de entrada a la Academia de Artes en 2001, cuyo título, El arte de pintar, hace referencia al libro de Cennino Cennini y a los grandes maestros del arte universal y cómo, gracias a ellos, concibe una pintura diferente a partir de las reinterpretaciones de estos referentes de la historia del arte. El maestro tuvo una gran formación literaria y llegó a conjugarla muy bien con la pintura”.

David Caliz explicó que el Munal también resguarda una obra del maestro: “El almuerzo es un óleo que llegó al recinto a través de una transferencia de Cencropam y se exhibió como parte de la muestra El banquete mexicano. Es una pieza donde Aceves Navarro plasma una escena de la vida cotidiana de los mexicanos, pues, como el título lo señala, es un almuerzo. En la imagen, hay un perro desnutrido que refleja un poco las desigualdades sociales de la época.

“Esta es una pintura figurativa, en la que se perciben algunas influencias, como la de Orozco Romero en la paleta de colores, muy tenue, fría, de colores azules, blancos, pero también hay una influencia de Rufino Tamayo, sobre todo, en la representación del canino.

Esto nos habla sobre la posibilidad que tenía el maestro de poder conjugar estos dos mundos: el de la Escuela Mexicana de Pintura y el de la abstracción y, sobre todo, del expresionismo abstracto, que devendrá en el movimiento de Ruptura”.

Aceves Navarro fue miembro del Salón de la Plástica Mexicana desde 1955 y de la Academia de Artes desde 2001. En 2003 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes.

En 2011 fue galardonado con la Medalla de Oro de Bellas Artes y con el Premio al Mérito Cultural de la Ciudad de México, “Medalla Carlos Monsiváis”, por el Gobierno de la Ciudad de México.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More