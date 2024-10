Convocatoria Para Integrar La Programación De Teatro Para Adultos Y De Teatro Para Niñas, Niños Y Jóvenes 2025 Extiende Su Territorio

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Teatro (CooNT), invita a compañías, grupos, colectivas teatrales y personas creadoras a participar en la convocatoria para conformar la Programación de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes y Teatro para Personas Adultas de los espacios del Centro Cultural del Bosque del INBAL correspondiente a 2025.

En este proceso podrán participar toda persona o colectiva, con experiencia profesional en el ámbito de la creación escénica de nacionalidad mexicana o extranjera con estancia legal en el país.

Esta emisión hace un especial llamado a la participación de creadores y creadoras de los estados. Se ha puesto énfasis en abrir espacios para que los habiten compañías de distintas entidades. La Coordinación mantiene abiertos los brazos a la comunidad para recibir las múltiples propuestas a fin de configurar una programación que permita disfrutar de la magnífica diversidad de nuestro teatro.

Esta convocatoria tiene dos vertientes programáticas: Teatro para Personas Adultas y Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. Además, cuenta con siete modelos de participación que tienen el objetivo de crear amplia sinergia creativa, además de invitar a la renovación e innovación del lenguaje escénico y la reflexión crítica, así como al desarrollo del quehacer teatral. Estos modelos son Producción y coproducción, Extensión de temporada, Dirección joven, Sede, Residencia de compañías estables, Nuestras latitudes y Desarrollo académico. Cabe mencionar que el modelo Nuestras latitudes por primera vez se realizará en colaboración con el Patronato del Teatro Isauro Martínez, el Centro Cultural Tijuana (Cecut) y la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de Colima.

Para la evaluación de los proyectos que conformen la programación en 2025 se constituirá un Consejo Asesor de Programación (CAP) que será integrado por personas dedicadas a las artes escénicas con trayectoria significativa, así como experiencia probada y enfoque curatorial que abone a construir una programación que garantice la diversidad de propuestas; en conjunto con el equipo de la CooNT evaluarán cada uno de los proyectos, considerando como ejes transversales de la curaduría general: inclusión, perspectiva de género, rotación de artistas; diversidad regional, lingüística, cultural, racial y generacional, que provoquen con sus narrativas una mirada reflexiva a partir de las realidades, intereses y pluralidad de audiencias. También se tomará en cuenta su viabilidad técnica y operativa. La Coordinación Nacional de Teatro recibirá propuestas artísticas diversas que deberán ser acordes con las posibilidades técnicas y estructurales de sus recintos. Es por ello que las postulaciones deberán especificar y justificar el espacio requerido para el proyecto.

Los recintos donde se llevará a cabo esta programación en 2025 son: Teatro del Bosque Julio Castillo, Teatro El Galeón Abraham Oceransky, Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, Teatro El Granero Xavier Rojas, Sala Xavier Villaurrutia, Sala CCB, Plaza Ángel Salas y salones de ensayos para las actividades académicas. El Consejo Asesor de Programación se reserva la posibilidad de asignar el recinto con base en las características de los proyectos seleccionados, en concordancia con los perfiles de estos teatros. La elección de las obras se sustenta en un procedimiento competitivo, eficiente, equitativo y transparente, sustentado en méritos y calidad.

Como parte del programa de inclusión de la Coordinación durante la temporada de las puestas en escena se programará al menos una función con interpretación simultánea de Lengua de Señas Mexicana (LSM), de acuerdo con las características del proyecto. La presente convocatoria se expide el 17 de octubre Se recibirán los proyectos a partir de esta fecha a través de la plataforma digital teatro.inba.gob.mx que estará habilitada hasta el 22 de octubre de 2024, a las 18:00 h (tiempo del centro). Los resultados se publicarán el 24 de enero de 2025.

Esta convocatoria busca configurar una programación que enriquezca la vida cultural, con una perspectiva que considere la diversidad de nuestras audiencias y su derecho a la cultura, que signifique para la comunidad de creadores y creadoras escénicas una oportunidad para expresar desde su poética las diversas formas de ver y entender el mundo, de propiciar una mirada crítica y fomentar la reflexión en el espectador y desde luego el ejercicio pleno del disfrute.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More