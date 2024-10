El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través de la Sección de Enseñanzas Artísticas, presentan la muestra Calaveritas 2024, que rinde tributo a una de las tradiciones más importantes de México –Día de Muertos–, y que este año exhibirá 132 trabajos seleccionados que reflejan la creatividad de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La exposición estará abierta al público del 31 octubre hasta el 5 de noviembre de 2024 en la Galería Códice de la Escuela de Diseño del INBAL (Edinba); las obras, que incluyen dibujos, pinturas y grabados, capturan el simbolismo, la riqueza cultural y la tradición que caracterizan a esta fecha importante en la cultura nacional.

Este evento es una celebración de la herencia cultural, donde las ofrendas, los colores del papel picado y los aromas de frutas, pan y copal, se entrelazan, transmitiendo esta tradición de generación en generación.

Este año se invitó a los Talleres de Arte y Producción de la SEA a participar, lo cual permite incluir obras de estudiantes de escuelas primarias, así como trabajos de personas jóvenes y adultas que forman parte de estas actividades especializadas en las artes visuales, enfocadas en la creación y expresión gráfica.

La Sección de Enseñanzas Artísticas se dedica a la enseñanza de las artes visuales desde la educación básica hasta los Talleres de Arte y Producción. Con una plantilla de 60 docentes, atiende a 14,000 estudiantes en escuelas primarias y 300 en los Talleres, con el objetivo de impulsar la formación inicial artística, plástica y visual en espacios culturales y educativos.

