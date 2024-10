Literatura Y Cine De Terror En El Ciclo Terrora III. Reescribiendo Espectros, En La Tallera

Charlas, talleres y sesiones de escucha conforman el programa Terrora III. Reescribiendo espectros. Ciclo de reflexión sobre literatura y cine de terror que el centro cultural La Tallera de Cuernavaca, Morelos, perteneciente al Proyecto Siqueiros, lleva a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre, en el marco de la celebración del Día de Muertos.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de La Tallera, Terrora III contempla la participación, a lo largo de cuatro días, de destacados escritores, guionistas de cine, directores, productores y gestores culturales, quienes explorarán la escritura y la reescritura como herramientas para invocar "un pasado que nunca se va, sino que habita como espectro en nuestras narrativas culturales". En ese sentido, se abordará el terror como recurso para evocar memorias enterradas, mitos e historias deformadas con el paso del tiempo.

En la edición 2024 del encuentro Terrora III… toma la escritura como vehículo que permite transitar entre el mundo de lo visible y lo invisible, y al espectro como ente que no solo habita el pasado, sino que es constantemente reformulado en el presente, como una manera de darle voz a lo que se resiste a desaparecer, a través de "la escritura como ejercicio que da forma a lo conocido y abre caminos hacia lo que está en las sombras".

Las actividades iniciaron el martes 29 de octubre con la charla La escritura embrujada de las casas normales, a cargo de la guionista y directora mexicana de cine Sandra Becerril y el productor y guionista Henry Bedwell, quienes analizaron la estructura de los guiones centrados en casas embrujadas explorando desde los aspectos clásicos hasta las innovaciones en el cine y la televisión, revelando el papel esencial de los guionistas en la creación de atmósferas fantasmales.

El miércoles 30 a las 19:00 h se llevará a cabo la charla Retrospectiva y sesión sonora de El espinazo del diablo, en la que el tallerista y programador fílmico, Javier Tapia analizará el mundo espectral de esta película dirigida por Guillermo del Toro y revisará las influencias visuales y narrativas de la cinta, la cual destaca en el cine de terror hispano. El también responsable del área educativa de La Tallera realizará una sesión sonora que permitirá experimentar la atmósfera del filme a través del sonido y explorar los ecos del pasado que resuenan tanto en la trama como en la técnica cinematográfica.

La escritora Andrea Madrueño entablará una conversación con el público a partir del tema Lo inconsciente como casa poseída: terror y psicoanálisis en la literatura de casas encantadas escrita por autoras, el jueves 31 de octubre a las 19:00 h. La especialista ahondará en las conexiones que encuentra entre la literatura gótica y el psicoanálisis, con énfasis en la figura de la casa como extensión de la psique.

Los días sábado 2 y 9 de noviembre a las 10:00 h en la biblioteca del recinto se desarrollará el taller Aquello que llamamos miedo, a cargo del editor en jefe de la editorial Astrolabio, Salvador Martínez Rebollar. El también escritor hará una revisión del terror como género en la literatura y otros medios, y en cada sesión habrá una parte teórica y una práctica, donde los asistentes escribirán narraciones de terror. Asimismo, se abordará el tema: El terror mexicano, en la que el editor comentará sobre las diferencias culturales entre el terror mexicano y las narraciones de otros países. Los interesados podrán registrarse previamente en la dirección electrónica tallera.educacion@inba.gob.mx.

El sábado 2 de noviembre a las 14.00 h, en el Foro se realizará la última actividad de Terrora III: una charla y sesión de escucha, en colaboración con el Festival Grotesco. La Tallera será la sede de la presentación de Banda Sonora Originaria, una compilación de música original extraída de casi 100 películas mexicanas de terror, lanzadas entre mediados de los años 80 y los años 90 del siglo XX.

Participarán Alberto Acuña y Nicolás Ruiz, así como Eduardo Santaella (Guro), quienes harán una reflexión sobre la importancia del sonido en el cine de terror mexicano y se ofrecerá una sesión de escucha de algunos de los temas más representativos de dicha colección.

La Tallera de Cuernavaca se ubica en calle Venus Núm. 52, Jardines de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos.

