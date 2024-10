El Museo De Arte De Ciudad Juárez Ofrece Dramatización Sobre Las Leyendas Que Envuelven El Cuadro La Abuela Enlutada

Basado en el cuadro La abuela enlutada, del artista Víctor Scharf (Austria 1872), el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ha organizado la dramatización El luto eterno en lienzo: Retrato de la madre del artista, a cargo de Andrea Lucía y Laboratorio Escénico Quisquilloso. La actividad se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre, a las 19:00 h, con entrada libre.

Como parte del programa Noche de Museos y con motivo del Día de Muertos, ofrece una dramatización en la que los artistas participantes dan vida a los sucesos que rodearon la llegada de La abuela enlutada, un cuadro supuestamente embrujado que se encuentra en el museo y que muestra con naturalidad la personalidad de la madre del pintor Víctor Scharf, la señora María Luisa Chauvan.

El 31 de octubre de 1984, el MACJ recibió la donación del cuadro de manos de la también pintora y sobrina del artista, Denyse Claude Egea. Actualmente, la obra cumple 39 años de su llegada al recinto y desde entonces forma parte de su acervo y colección permanente, maravillando a quienes la observan, ya sea que hayan conocido la pintura desde hace tantos años o que solo supieran de las leyendas que la envuelven.

Se trata de una obra emblemática que forma parte de la exposición 60 años del oasis cultural de México, del MACJ y próximamente será enviada a la Ciudad de México para su restauración, por lo que es una oportunidad para que el público asistente al recinto museístico la visite, en una actividad que estará envuelta de las narraciones sobrenaturales que guarda y que se han transmitido de generación en generación, sorprendiendo a gente de todas las edades.

Andrea Lucía egresó como técnico profesional de Teatro en el Centro Municipal de las Artes en Ciudad Juárez. Es actriz, directora, productora y docente, con diplomado en Educación Artística. También es directora y dramaturga de la obra Del sueño, frenesí (2024), que participó en el 42° Festival de Teatro de la Ciudad con el grupo Laboratorio Escénico Quisquilloso fundado por ella misma. Ha trabajado con Telón de Arena, Teatro Norte y Batas Blancas Scenic Lab y fundó la estación de radio emergente Little Mardy Bum que busca la difusión cultural.

Por su parte, Laboratorio Escénico Quisquilloso empezó actividades en 2024 con el montaje Del sueño, frenesí que cuenta con la participación de Andrea Lucía, Ashley Muñoz y Karla Giselle. Busca ser un espacio abierto para quien desee ejercer el quehacer teatral a través de la experimentación, tal como lo dice su nombre.

Además de su programa de exposiciones de grandes artistas plásticos nacionales e internacionales, el MACJ cuenta con una oferta cultural que integra una serie de actividades, como conferencias, presentaciones literarias, ciclos de cine, talleres de literatura, pintura, canto y fotografía, entre otras, encaminadas al conocimiento y disfrute del arte mexicano y extranjero, escuelas y tendencias de la época actual.

