Ofrenda. Tímpano De Ballena Gris Y Gabinete De Mar, Invitación A Reflexionar Sobre La Preservación De La Naturaleza

"Los museos tienen un papel fundamental para esta sensibilización a nivel colectivo, y la instalación es un gesto no carente de contenido crítico. Buscamos que pueda detonar la imaginación, el asombro y la curiosidad del visitante por conocer la diversidad de la vida en este planeta".

Al opinar sobre el papel de los museos en el mundo actual, hizo referencia a las palabras del artista: "No es mi intención agravar la situación con manifestaciones estridentes, las cosas en el océano, al igual que aquí, están en llamas. Solo busco enviar una señal de reconocimiento y concordia a nuestros ancestros que migraron al mar".

Sobre la forma en que confluye la estética del artista con el recinto de la Red de Museos del Inbal, explicó que la propuesta es ofrecer, de alguna forma, un pequeño oasis en el que el visitante pueda detenerse un poco. "La obra de Guzik tiene una capacidad interna de adaptación impresionante, el MPBA es un recinto construido con mármol, y la instalación busca no irrumpir de una forma violenta, sino más bien generar un diálogo con el espacio mismo".